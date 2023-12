Κοινωνία

Πατροκτονία στα Καλύβια: τι “όπλισε” το χέρι του 16χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι φέρεται να είπε ο 16χρονος που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον πατέρα του.

-

Όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας, μετά το τραγικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που έχει συγκλονίσει την κοινωνία, με τη δολοφονία ενός 71χρονου άνδρα στα Καλύβια από τον 16χρονο γιο του.

Το μοιραίο περιστατικό συνέβη στις 10 το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο ανήλικος, τηλεφώνησε στη μητέρα του που μαζί με τον 19χρονο αδερφό του διέμεναν σε άλλο σπίτι και της είπε ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον πατέρα του μετά από διαπληκτισμό που είχαν.

Η μητέρα ειδοποίησε τις Αρχές για το περιστατικό και όταν έφτασε η αστυνομία στο σημείο, ο φερόμενος ως δράστης, συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος είπε ότι για χρόνια ο πατέρας κακομεταχειριζόταν τόσο αυτόν όσο και τον μεγαλύτερο αδελφό του. Όπως φαίνεται να περιέγραψε, μόλις γύρισε το θύμα στο σπίτι του επιτέθηκε.

Όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, ο 16χρονος δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλης ουσίας και αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή.





Ειδήσεις σήμερα:

Ναρκωτικά - Λιμενικοί: Η μετάθεση, η “ρουτίνα” και ο εθισμός

Οπαδική βία: τα ηλεκτρονικά εισιτήρια και η είσοδος στα γήπεδα

Χριστούγεννα - Αγορές: Ποιες ώρες είναι ανοιχτά τα καταστήματα