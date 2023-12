Πολιτισμός

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Δεκεμβρίου

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Ευγενίας οσιομάρτυρος και των γονέων αυτής Φιλίππου επάρχου παλαιάς Ρώμης και Βασίλλας και των τέκνων αυτών, Πρώτα και Υακίνθου. Μαρτύρων Αχαϊκού, Θεοκλείου, Καστούλου και Σόσσιου. Οσίων Αντιόχου «του της Πανδέκτης». Αφροδισίου, Βιτιμίωνος και Νικολάου του από στρατιωτών.

Αυτό σημαίνει ότι, γιορτάζουν όσοι λέγονται:

Ευγενία,

Ευγενούλα,

Ευγενίτσα,

Τζένη,

Τζενούλα,

Ευγενίκη

Αχμέτ

Ιακώβ

Γιακουμής

Ιωσήφ,

Σήφης,

Ιωσηφίνα,

Ζοζεφίνα,

Τζέσικα,

Τζέσσικα