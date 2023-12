Κοινωνία

Καλύβια - Πατροκτονία: Πότε αναμένεται η απολογία του 16χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη

Μας κακοποιούσε συστηματικά εμένα, τη μητέρα μου και τον μεγαλύτερο αδερφό μου», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Την Τετάρτη θα απολογηθεί ο 16χρονος που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον πατέρα του στα Καλύβια. Σε βάρος του ανήλικου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία. «Μας κακοποιούσε συστηματικά εμένα, τη μητέρα μου και τον μεγαλύτερο αδερφό μου», είπε στους αστυνομικούς.

Στις 22:00 της Παρασκευής (22/12), ο ανήλικος τηλεφώνησε στη μητέρα του και της είπε ότι σκότωσε τον πατέρα του, έπειτα από καυγά, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Στη συνέχεια, η μητέρα του ανήλικου ενημέρωσε τις αρχές για το τραγικό περιστατικό, με στελέχη της ΕΛΑΣ να μεταβαίνουν στο σπίτι των Καλυβίων που έγινε το έγκλημα, όπου εντόπισαν νεκρό τον 71χρονο και προχώρησαν στη σύλληψη του 16χρονου.

