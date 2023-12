Κόσμος

Χριστούγεννα - Βηθλεέμ: αναβάλλονται οι εορταστικές εκδηλώσεις λόγω πολέμου (εικόνες)

Θλίψη προκαλούν οι εικόνες από την άλλοτε γιορτινή Βηθλεέμ.

Η άλλοτε γιορτινή ατμόσφαιρα της Βηθλέεμ, σίγασε απότομα με την έναρξη του πολέμου.

Η "πρωτεύουσα" των Χριστουγέννων, που κάθε χρόνο γιόρταζε με χαρά και λαμπρότητα φέτος "πάγωσε" με τις μάχες να μαίνονται στην Γάζα.