Κορονοϊός – Παγώνη: Αναμενόμενη η αύξηση των κρουσμάτων

Τι είπε για τον στρεπτόκοκκο και τι συμβούλευσε τους γονείς αν το παιδί τους εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα.

Γιορτές με αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού, ήταν κάτι αναμενόμενο, είπε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη προσθέτοντας σχετικά με την έξαρση των ιώσεων, ότι «προλαβαίνουμε ακόμα να κάνουμε το εμβόλιο της γρίπης, μέχρι τέλος Φλεβάρη».

«Να πάνε όλοι να διασκεδάσουν, αλλά κι ένα αντισηπτικό δεν είναι κακό να έχουμε μαζί μας», πρόσθεσε η κ. Παγώνη αναφερόμενη στη νέα παραλλαγή της Όμικρον, που έχει ξεκινήσει από Κίνα, Ινδία, Μεγάλη Βρετανία και Αμερική.

Εδώ έχουμε 101 περίπου περιστατικά και ευτυχώς δεν πιάνει το κατώτερο αναπνευστικό που οδηγεί σε αυξημένες νοσηλείες, πρόσθεσε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Αν ξεκινήσει άμεσα θεραπεία για στρεπτόκοκκο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άρα μητέρα που βλέπει τα πρώτα συμπτώματα στο παιδί, δεν χρειάζεται να τρέξει στο νοσοκομείο, αλλά να απευθυνθεί στον παιδίατρο για να δοθεί η κατάλληλη αντιβίωση, τόνισε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ.

Χαρακτήρισε τραγικό να υπάρχει και έβδομος θάνατος παιδιού από στρεπτόκοκο, ωστόσο τόνισε ότι ήταν με υψηλό πυρετό και χωρίς θεραπεία για τέσσερις ημέρες.

