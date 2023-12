Κόσμος

Σλοβακία: Συνελήφθη άνδρας που ετοιμαζόταν να μιμηθεί το μακελειό της Πράγας

Πώς έμαθε η αστυνομία για τα σχέδια του συλληφθέντα. Ειδική επιχείρηση υψηλής ασφάλειας για τον εντοπισμό του.

Η αστυνομία της Σλοβακίας προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος είχε απειλήσει να πραγματοποιήσει ένα παρόμοιο μακελειό με τους μαζικούς πυροβολισμούς της Πέμπτης 21 Δεκεμβρίου στην Πράγα.

Πρόκειται για έναν 64χρονο ο οποίος συνελήφθη στη βόρεια πόλη Ζίλινα αφού κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης υποστηρίζοντας ότι σκόπευε να κάνει «ό,τι συνέβη στην Πράγα».

Τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για διάδοση γενικού συναγερμού, η οποία επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης δύο ετών.

Η σλοβακική αστυνομία αναφέρει ότι ο άνδρας που συνελήφθη εκεί κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης το ίδιο βράδυ για να πει ότι ήθελε να αποκτήσει ένα όπλο για να πραγματοποιήσει μια παρόμοια σφαγή.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει αστυνομικούς οπλισμένους με αυτόματα όπλα να σπάνε την πόρτα του διαμερίσματός του λίγο αργότερα και να τον συλλαμβάνουν.

