Αερογέφυρα ζωής για 14χρονο: Βγήκε για τα κάλαντα και κατέληξε στο Νοσοκομείο (εικόνες)

Ποια τα συμπτώματα που παρουσίασε το αγόρι και πώς οργανώθηκε η επιχείρηση της επείγουσας αεροδιακομιδής του.

(εικόνα αρχείου)

Ένας 14χρονος μαθητής από την περιοχή της Άρτας δίνει μάχη για τη ζωή του, αντιμετωπίζοντας ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας την παραμονή των Χριστουγέννων.

Το παιδί είχε φύγει από το σπίτι του το πρωί της Κυριακής για να πει τα κάλαντα, όμως λίγο αργότερα έχασε τις αισθήσεις του, καθιστώντας αναγκαία τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Άρτας Χατζηκώστα.

Εκεί αμέσως διασωληνώθηκε από τους γιατρούς πριν μεταφερθεί από την Άρτα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου υπεβλήθη σε επέμβαση από τους νευροχειρουργούς λόγω εγκεφαλικής αιμορραγίας.

Το μεσημέρι της Κυριακής, με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας έφτασε το ασθενοφόρο στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων όπου αεροσκάφος του ΕΚΑΒ περίμενε να παραλάβει τον 14χρονο παιδί και να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα.

Πηγή εικόνων: Epiruspost.gr





