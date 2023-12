Κόσμος

Ρώμη: Φωτιά σε μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη η επικινδυνότητα εξαιτίας των εύφλεκτων υλών. Ποιες οδηγίες έδωσε η αστυνομία.

-

(εικόνα αρχείου

Πυρκαγιά ξέσπασε, αργά το απόγευμα της Κυριακής, σε μονάδα συλλογής και διαχείρισης απορριμμάτων στην περιοχή Μαλαγκρότα, σε απόσταση δέκα χιλιομέτρων από την Ρώμη με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής να είναι μεγάλη.

Ο καπνός επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές της ιταλικής πρωτεύουσας και οι αρμόδιες αρχές ζήτησαν από όσους πολίτες ζουν σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα των διαμερισμάτων τους, για προληπτικούς λόγους.

Περισσότεροι από σαράντα πυροσβέστες συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, η οποία, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, έχει τεθεί υπό έλεγχο. Για την πλήρη κατάσβεσή της, όμως, δεδομένου ότι πρόκειται για τεράστια ποσότητα απορριμμάτων, θα χρειαστούν αρκετές ημέρες.

Πριν από δεκαοκτώ μήνες, στο ίδιο ακριβώς σημείο, είχε ξεσπάσει μια άλλη, εκτεταμένη πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε περίπου το 50% της υποδομής. Η εισαγγελία της Ρώμης ξεκίνησε έρευνα, προς εξακρίβωση των αιτιών του συμβάντος.

Ειδήσεις σήμερα:

Υπόθεση Μπελέρη: Παραιτήθηκε ο ηττημένος δήμαρχος Χειμάρρας

Γάζα: Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες

Αστυνομικός ντύθηκε... Άη Βασίλης και συνέλαβε κακοποιούς