Life

Βασίλης Καρράς: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανελλήνια θλίψη για τον θάνατο του "άρχοντα της καψούρας". Πού θα γίνει η κηδεία του.

-

Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί η σορός του Βασίλη Καρρά, ο οποίος πέθανε χθες το απόγευμα σε ηλικία 70 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στην επίσημη σελίδα του στο Facebook η σορός του Βασίλη Καρρά θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα αύριο Τρίτη 26/12 στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη από τις 09:00 έως 13:00 μμ. Η κηδεία και η ταφή θα γίνει στην γενέτειρά του το Κοκκινοχώρι Καβάλας την Τετάρτη 27/12 στις 12 η επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων να στηριχθεί ο σύλλογος παιδιών Φλόγα.

Η μακροσκελής ανακοίνωση στη σελίδα του Βασίλη Καρρά στο Facebok κάνει λόγο για «τέλος εποχής».

«Η αυλαία έπεσε για τον μεγαλύτερο Έλληνα λαϊκό τραγουδιστή της εποχής μας! Απόψε το απόγευμα της 24ης Δεκεμβρίου του 2024 παραμονή Χριστουγέννων ο αγαπημένος μας Βασίλης Καρράς μας άφησε για πάντα. Από σήμερα ο καλλιτέχνης που όλοι λατρέψαμε θα βρίσκεται παρέα με άλλους μεγάλους, με τον Στράτο, τον Στέλιο, την Ρίτα, τον Νίκο Παπάζογλου, τον Δημήτρη Μητροπάνο... ακόμα και με τον Παντελή !Η απώλεια του Βασίλη είναι μεγάλη και δυσαναπλήρωτη μα θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ξεπεράσουμε το σοκ και να στηρίξουμε την οικογένειά του!

Ο Βασίλης Καρράς υπήρξε πέρα από καλός τραγουδιστής ένας σπουδαίος άνθρωπος που βοήθησε πολύ κόσμο εντός και εκτός δουλειάς..! Δοτικός και γενναιόδωρος στη δουλειά και στη ζωή, στους συνεργάτες και στον απλό κόσμο.

Ο Βασίλης δεν επεδίωξε ποτέ την αυτοπροβολή, δεν έβαλε ποτέ τον εαυτό του πάνω από συναδέλφους παλιούς και νέους. Ήταν από τους καλλιτέχνες που όχι μόνο δεν κρατούσε τον κόσμο σε απόσταση αλλά που επεδίωκε την επαφή μαζί του.Γιαυτό με δική του παρότρυνση γεννήθηκε και γιγαντώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα fan club στην Ελλάδα αν όχι το μεγαλύτερο και η πόρτα και η αγκαλιά του ήταν πάντα ανοιχτές!!! Ξημερωβραδιάζαμε στα καμαρίνια κι εκείνος όταν μας έβλεπε έλεγε καλώς τα παιδιά μου!!!Το ίδιο ανοιχτή ήταν η αγκαλιά του για νέους και παλιούς συναδέλφους και καθόλου τυχαίο που έχτισε ισχυρές φιλίες στον χώρο!!!Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έδωσε γερή αλλά άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Το πάλεψε πολύ γενναία έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασής του από την πρώτη στιγμή!Ο Βασίλης Καρράς μπορεί να έφυγε μα ακόμα είναι εδώ...! Πάντα θα είναι εδώ!!! Μέσα απο τα τραγούδια του και απο τις αναμνήσεις που χτίσαμε όλα αυτά τα χρόνια! Εμείς τα καλύτερα ταξίδια τα κάνανε μαζί του και πάντα θα τα κάνουμε μαζί του!

Είμαστε περήφανοι και ήταν τιμή μας που μας έδωσε το δικαίωμα να τον γνωρίσουμε και να τον εκπροσωπούμε! Δίνουμε ιερή υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε το καλλιτεχνικό έργο και την παρακαταθήκη που μας άφησε ώστε να τον γνωρίσουν και οι επόμενες γενιές μέσα απο τις εμπειρίες μας!!! Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους! Η σωρός του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Τρίτη 26/12 στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη από τις 09:00 έως 13:00 μμ.

Η ταφή θα γίνει στην γενέτειρά του το Κοκκινοχώρι Καβάλας την Τετάρτη 27/12 στις 12 η επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων να στηριχθεί ο σύλλογος παιδιών Φλόγα. Καλή ανάπαυση και αντάμωση άρχοντα.

Ειδήσεις σήμερα:

“Rouk Zouk” με “Μάγισσα” τα Χριστούγεννα (εικόνες)

Λωρίδα της Γάζας: Πένθιμα Χριστούγεννα εν μέσω βομβαρδισμών

Χριστούγεννα: Αίθριος καιρός με υψηλές θερμοκρασίες