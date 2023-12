Κοινωνία

Κηφισιά: Οι Αγιοβασίληδες ήταν διαρρήκτες

Προσποιούμενοι ότι έλεγαν τα κάλαντα μπήκαν σε μεζονέτα κι έφυγαν με πλούσια λεία.

Τρεις διαρρήκτες που είχαν ντυθεί Αγιοβασίληδες και προσποιούνταν ότι έλεγαν τα κάλαντα, έφυγαν με πλούσια λεία από μεζονέτα τρίτου και τέταρτου επί της οδού Λεβίδου στην Κηφισιά.

Ο ένας εξ αυτών πήγε στην κρεβατοκάμαρα και βρήκε ένα χρηματοκιβώτιο το οποίο αφαίρεσε και το οποίο περιείχε ένα ρολόι κλειδιά αυτοκινήτων και βιβλιάρια τραπέζης.

