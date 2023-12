Πολιτική

Υπόθεση Μπελέρη: Διαψεύδει την παραίτησή του ο υπηρεσιακός δήμαρχος Χειμάρρας

Τι ανέφερε ο αδερφός του Μπελέρη για τις εξελίξεις αλλά και για το ρόλο του Έντι Ράμα

Διέψευσε την παραίτησή του ο υπηρεσιακός δήμαρχος της Χειμάρρας Γκέργκι Γκόρο και υποστήριξε ότι συνεχίζει κανονικά τα καθήκοντά του στη θέση του εκλεγμένου δημάρχου της πόλης Φρέντι Μπελέρη.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο περιφερειάρχης Αυλώνας που είπε ότι δεν του έχει υποβληθεί παραίτηση από τον κ. Γκόρο. Το Σάββατο (23/12) είχε γίνει γνωστό από τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Γκέργκι Γκόρο είχε υποβάλει την παραίτησή του. Με σημερινά δημοσιεύματα όμως ο αλβανικός τύπος μεταδίδει πως τελικά ανακάλεσε την παραίτησή του.

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις ο Μπελέρης έστειλε μήνυμα από τη φυλακή να μην διορίσει ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα δικό του δήμαρχο στη Χειμάρρα. Με ανάρτηση υπό τον τίτλο «ο Ράμα αναζητά δήμαρχο» ο φυλακισμένος εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας αναφέρει ότι ο Γκόρο «στην πραγματικότητα δεν «παραιτήθηκε» αλλά εγκατέλειψε τη δημαρχία που είχε χάσει εδώ και καιρό. Μια μαριονέτα ήταν άλλωστε».

Μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ ο αδελφός του Φρέντι Μπελέρη, Λεονάρδος, είπε ότι ο Έντι Ράμα δεν θέλει να χάσει τον δήμο καθώς θα αποκαλύπτουν ατασθαλίες, μεταξύ των οποίων, πλαστογραφίες με τα οικόπεδα και επανέλαβε την πρόταση του αδελφού του, πως αν δεν είναι ο ίδιος ο εκλεγμένος δήμαρχος τότε προσωρινά θα πρέπει να αναλάβει κάποιος άλλος από την παράταξή του.

