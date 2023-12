Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Γεύματα Αγάπης από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε γηροκομεία της Θεσσαλίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ιδρύματα της πολύπαθης περιοχής επέλεξε να συνδράμει η Προεδρία της Δημοκρατίας τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων.

-

Σε παροχή φιλανθρωπικής βοήθειας προς αναξιοπαθούντες προχώρησε η Προεδρία της Δημοκρατίας καθώς, μετά από απόφαση της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, προσφέρθηκαν, ανήμερα των Χριστουγέννων, γεύματα σε ηλικιωμένους στη Θεσσαλία.

Ειδικότερα, γεύματα αγάπης έλαβαν οι ηλικιωμένοι, που φιλοξενούνται στο γηροκομείο «Ο Άγιος Σεραφείμ» της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, στο γηροκομείο της Ιεράς Μητρόπολης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης «Ο Άγιος Νικόλαος», στο Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων της Ιεράς Μητρόπολης Λάρισας και Τυρνάβου «Παναγία η Αρμενιώτισσα», καθώς και στο γηροκομείο της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού «Σουρλίγκειο Ίδρυμα».

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλης Καρράς: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του

“Rouk Zouk” με “Μάγισσα” τα Χριστούγεννα (εικόνες)

Λωρίδα της Γάζας: Πένθιμα Χριστούγεννα εν μέσω βομβαρδισμών