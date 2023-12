Πολιτική

Άστεγοι - Δούκας: Η νέα Δημοτική Αρχή θα εφαρμόζει κοινωνική αλληλεγγύη όλο το χρόνο (εικόνες)

Τι μοιράστηκε ο υπό ανάληψη Δήμαρχος Αθηναίων με τους; άστεγους ωφελούμενους του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης.

Στο Γεύμα Αγάπης, που διοργάνωσε σήμερα για τους άστεγους της πόλης το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), βρέθηκε ο Χάρης Δούκας. Ο νέος δήμαρχος της πρωτεύουσας πήγε στο Κλειστό Γυμναστήριο του Ρουφ, για να ευχηθεί σε όσους βρέθηκαν εκεί την ημέρα των Χριστουγέννων, και να μιλήσει μαζί τους, ενώ στη γιορτινή ατμόσφαιρα συμμετείχε και η Φιλαρμονική Ορχήστρα των Αθηνών, με τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες της.

«Στηρίζουμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Αυτό είναι και το μήνυμα των Χριστουγέννων, να προσφέρουμε αγάπη και αλληλεγγύη στον συνάνθρωπό μας», τόνισε ο κ. Δούκας και πρόσθεσε: «Δέσμευσή μας ως νέα δημοτική Αρχή είναι ότι η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά δεν θα περιορίζονται μόνο τις ημέρες των εορτών. Καλά Χριστούγεννα σε όλους».

