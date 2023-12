Πολιτισμός

Αλέν Ντελόν: οικογενειακά Χριστούγεννα για τον ηθοποιό (εικόνες)

Την οικογενειακή φωτογραφία, ανάρτησε ο γιος του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χριστούγεννα με την οικογένειά του γιόρτασε ο Αλέν Ντελόν,με τον γιο του Φαμπιάν, να ανεβάζει μια τρυφερή φωτογραφία την παραμονή των Χριστουγέννων.

Ο άλλοτε γόης του κινηματογράφου, φαίνεται στα σπάνια στιγμιότυπα να δειπνεί με την οικογένειά του χαμογελαστός.

Ο γιος του Αλέν Φαμπιάν Ντελόν ανέβασε φωτογραφίες από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι με τον πατέρα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 88χρονος Αλέν Ντελόν ποζάρει χαμογελαστός δίπλα στα εγγόνια την 27χρονη Λου και την 22χρονη Λιβ και στους δυο γιους του, Άντονι και Αλέν Φαμπιάν.

