Βασίλης Καρράς - Μενδώνη: ήταν ένα φαινόμενο που δεν κατατάσσεται και δεν ορίζεται

Πένθος στον χώρο του πολιτισμού από την απώλεια του Βασίλη Καρρά. Το συλλυπητήριο μήνυμα της Λίνας Μενδώνη.

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου του Βασίλη Καρρά, τόσο στον καλλιτεχνικό χώρο που θρηνεί, όσο και στους θαυμαστές του, αλλά και γενικότερα στον χώρο του πολιτισμού.

Με τα μηνύματα για την απώλεια να είναι δεκάδες και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, έστειλε συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Πληροφορούμενη τον θάνατο του Βασίλη Καρρά η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

"Ο Βασίλης Καρράς ήταν ένα φαινόμενο που δεν κατατάσσεται και δεν ορίζεται. Γέννημα του πολιτισμού μας, επιβλήθηκε αργά και αδιόρατα ως γνήσιος εκφραστής μιας σύγχρονης λαϊκότητας. Μιας λαϊκότητας συχνά περιφρονημένης που διεκδίκησε να εκφράσει τους καθημερινούς ανθρώπους και τα κατάφερε.

Ήταν μια βαθιά, καθαρή, γνήσια λαϊκή φωνή που θα λείψει.

Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του."

