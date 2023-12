Κόσμος

Ο Ναβάλνι μεταφέρθηκε σε ειδική φυλακή στην Αρκτική

Τι συνεπάγεται η μεταγωγή αυτή για την ποινική μεταχείριση στο εξής, του επικριτή του Πούτιν.

Ο φυλακισμένος επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι μεταφέρθηκε σε μια σωφρονιστική αποικία σε μια περιοχή της Αρκτικής στη βόρεια Ρωσία, όπως έγινε γνωστό από την εκπρόσωπό του, αφότου οι υποστηρικτές του είχαν χάσει επαφή μαζί του για περισσότερες από δύο εβδομάδες.

Ο Ναβάλνι εντοπίστηκε στη σωφρονιστική αποικία IK-3 στο Χαρπ, στην περιοχή Γιαμάλ-Νένετς, σε απόσταση περίπου 1.900 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Μόσχας, δήλωσε η εκπρόσωπός του Κίρα Γιάρμις.

Ο δικηγόρος του Ναβάλνι κατάφερε να τον δει την Κυριακή, είπε η Γιάρμις, ενώ προσέθεσε πως ο αντιπολιτευόμενος πολιτικός «είναι καλά».

Οι υποστηρικτές του Ναβάλνι, οι οποίοι προετοιμάζονταν για την αναμενόμενη μεταγωγή του σε μια αποικία «ειδικού καθεστώτος», τη σκληρότερη βαθμίδα στο σωφρονιστικό σύστημα της Ρωσίας, είχαν πει πως οι δικηγόροι του δεν τον είχαν δει από την 6η Δεκεμβρίου και είχαν σημάνει συναγερμό για την τύχη του.

«Πολλά ευχαριστώ στους υποστηρικτές μας, ακτιβιστές, δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ που ανησυχούν για την τύχη του Αλεξέι και που δεν κουράζονται να γράφουν σχετικά με την κατάσταση», δήλωσε ο δικηγόρος του Ναβάλνι, Ιβάν Ζντάνοφ.

