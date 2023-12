Κόσμος

Γερμανία: Σιδηροδρομικός σταθμός εκκενώθηκε λόγω απειλής για βόμβα

Οι αστυνομικές δυνάμεις "χτένισαν" την περιοχή με κάθε μέσο και τελικά βεβαιώθηκαν ότι η απειλή δεν ευσταθούσε..

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε τη Δευτέρα σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Γερμανία μετά από απειλή για βόμβα.

Πρόκειται για τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Μπίλεφελντ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, το απόγευμα αναφέρθηκε στην αστυνομία συγκεκριμένη απειλή για βόμβα.

Η αστυνομία περικύκλωσε τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό με ένοπλους αστυνομικούς και ξεκίνησε να διεξάγει έρευνες σε όλους τους χώρους.

Σε ανακοίνωση της η Ομοσπονδιακή Αστυνομία συμβούλευσε τους ταξιδιώτες που βρίσκονται στο σταθμό: «Όλα τα άτομα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή πίσω από το οδόφραγμα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό θα πρέπει να επιλέξουν εναλλακτικά μέσα μεταφοράς. Προς το παρόν δεν θα υπάρχει κανένα τρένο από το Μπίλεφελντ».

Eντέλει και μετά το πέρας όλων των ερευνων κηρύχθηκε λήξη συναγερμού καθώς δεν εντοπίστηκε κάποιος μηχανισμός. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η ασφαλής επανέναρξη όλων των δρομολογίων τα οποία θα περνούν από το συγκεκριμένο σταθμό.

Σημειώνεται ότι η Γερμανία αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού στον απόηχο του μακελειού στην Πράγα αλλά και λόγω έντονων φόβων για τρομοκρατικό χτύπημα μέσα στις γιορτές. Χαρακτηριστικό είναι ότι αυξήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στον καθεδρικό της Κολωνίας το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου μετά από πληροφορίες ότι μια ομάδα μπορεί να σχεδίαζε επίθεση τη συγκεκριμένη ημέρα. Σκύλοι ανιχνευτές επιστρατεύτηκαν για να ερευνήσουν τους χώρους μετά την απογευματινή λειτουργία και οι επισκέπτες ελέγχθηκαν πριν εισέλθουν στην εκκλησία.

In #Bielefeld halt wegen eines Gro?einsatzes der #Polizei kein Zug mehr in Bielefeld. https://t.co/m6U2xUW5OG — ZEIT ONLINE (@zeitonline) December 25, 2023

