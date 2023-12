Κόσμος

Γερμανία: Μαθήτρια δημοτικού μαχαίρωσε ανήλικη

Σοκ στην Γερμανία, όπου μαθήτρια δημοτικού επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτρια της.

Μία μαθήτρια δημοτικού τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, όταν δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από συμμαθήτριά της, σε σχολείο του Κουξχάφεν, στην Κάτω Σαξονία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι δύο μαθήτριες διαπληκτίστηκαν έντονα ενώ βρίσκονταν στην αίθουσα διδασκαλίας, παρουσία των συμμαθητών τους. Ξαφνικά η μία εκ των μαθητριών, κρατώντας μαχαίρι, επιτέθηκε στη συμμαθήτριά της και την τραυμάτισε. Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Είναι ακόμη ασαφές εάν την ώρα του περιστατικού στην αίθουσα βρισκόταν κάποιος εκπαιδευτικός.

Η αστυνομία διαβεβαίωσε ότι τα υπόλοιπα παιδιά δεν κινδύνευσαν, ωστόσο τα μαθήματα διεκόπησαν και μαθητές, δάσκαλοι και γονείς οδηγήθηκαν σε κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων, προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη.

