Κυβέρνηση: “All I want for Christmas is, αν πιεις να μην οδηγήσεις!” (εικόνα)

Με ποιον χιουμοριστικό τρόπο προσπαθεί να αποτρέψει τους πολίτες από τον επικίνδυνο συνδυασμό αλκοόλ και οδήγησης.

Έναν... ιδιαίτερο τρόπο να επικοινωνήσει προς τους πολίτες, ένα κοινωνικό μήνυμα κατά του επικίνδυνου συνδυασμού οδήγησης και αλκοόλ, βρήκε φέτος η Ελληνική Κυβέρνηση.

Στα προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανήρτησε ένα... meme, δηλαδή ένα χιουμοριστικό γραπτό μήνυμα ενσωματωμένο σε αυτοσχέδια εικόνα.

Στο meme της η Κυβέρνηση χρησιμοποιεί τη φράση "All I want for Christmas is", δηλαδή το πρώτο μισό από στίχο του διάσημου τραγουδιού της Mariah Carey "All I want for Christmas is you", μια πρακτική η οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε τόσες χιλιάδες memes παγκοσμίως που έχει γίνει viral.

Εκφράζοντας λοιπόν η Κυβέρνηση τη μόνη της επιθυμία για τα Χριστούγεννα, μας λέει ότι αυτή είναι... να μην οδηγήσουμε αν πιούμε!

Δείτε το meme του Μεγάρου Μαξίμου:

