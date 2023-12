Life

Βασίλης Καρράς – λαϊκό προσκύνημα: Πλήθος κόσμου τον αποχαιρετά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναμένονται 30 λεωφορεία από την Αθήνα, ενώ ήδη βρίσκονται εκεί θαυμαστές του από την Κρήτη, τον Πειραιά, τα Γιάννινα κι άλλες περιοχές της Ελλάδας.

-

Πλήθος κόσμου δίνει το παρών από το πρωί στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη όπου έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του εμβληματικού λαϊκού ερμηνευτή Βασίλη Καρρά.

Το προαύλιο, όπως και οι δημόσιοι χώροι γύρω από τον Ιερό Ναό, έχουν κατακλυστεί από χιλιάδες θαυμαστές του Βασίλη Καρρά που αναμένουν στη σειρά για να πουν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τους τραγουδιστή.

Ο κόσμος καταφτάνει συνεχώς. Αναμένονται 30 λεωφορεία από την Αθήνα, ενώ ήδη βρίσκονται εκεί θαυμαστές του από την Κρήτη, τον Πειραιά, τα Γιάννινα κι άλλες περιοχές της Ελλάδας. Υπάρχουν άνθρωποι που ήρθαν να τον αποχαιρετήσουν από τη Γερμανία.

Ο Βασίλης Καρράς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του ερμηνευτή θα γίνει την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου, στο χωριό του, το Κοκκινοχώρι Καβάλας.

Ειδήσεις σήμερα:

Θρίλερ στη Σαλαμίνα: Πυροσβέστες βρήκαν απανθρακωμένη σορό άγνωστης ταυτότητας

Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Παρίσι: Μητέρα με τα 4 παιδιά της νεκροί σε διαμέρισμα