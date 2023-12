Πολιτική

Κασσελάκης - Άστεγοι: Κυβερνητικός μας στόχος θα είναι η εξάλειψη της αστεγίας

Τι είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτικής Συμμαχίας μιλώντας με τους αστέγους στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Στις "πιάτσες" των αστέγων της Αθήνας περπάτησε την Τρίτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτικής Συμμαχίας Στέφανος Κασσελάκης, και με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσηε, μίλησε αναλυτικά για το οξύ κοινωνικό αυτό πρόβλημα και τις προθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπισή του.

«Ημέρες γιορτής στην Αθήνα. Θέλησα να κάνω τις αόρατες διαδρομές στην πόλη. Τις διαδρομές των αστέγων.

Με τον κύριο Μιχάλη, που γνώρισε πώς είναι να είσαι άστεγος στην πρωτεύουσα.

Και τον εκδότη του περιοδικού δρόμου «Σχεδία», Χρήστο Αλεφάντη.

Ξεκινήσαμε από τον σταθμό του μετρό στο Μεταξουργείο, περάσαμε από το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων (ξενώνας «Ionis»), Δεληγιώργη, Σοφοκλέους, Πειραιώς, Αγίων Αναργύρων…

Καταλήξαμε στο σπίτι της «Σχεδίας» (Κολοκοτρώνη & Νικίου), όπου μου έκαναν την τιμή να με βάλουν στο γιορτινό τραπέζι τους άστεγοι και πρώην άστεγοι συμπολίτες μας.

Άνθρωποι που έχασαν τη γη κάτω απ’ τα πόδια τους και προσπαθούν να ξαναπιάσουν το νήμα της ζωής.

Όταν θα γίνουμε κυβέρνηση, εθνικός στόχος θα είναι να εξαλειφθεί πλήρως η αστεγία.

Με σχέδιο. Προσήλωση. Οργάνωση.

Και θα το καταφέρουμε».

