Μεταξουργείο: Βουλκανιζατέρ είχε μετατραπεί σε σούπερ μάρκετ ναρκωτικών (εικόνες)

Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, διαφόρων ειδών και μεγάλο χρηματικό ποσό.

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες μέσα σε κατάστημα.

Συνελήφθησαν 4 μέλη της οργάνωσης και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, δεκάδες χιλιάδες ευρώ, πιστόλι και 2 μαχαίρια.

Αναλυτική η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης, κάνναβης και φαρμακευτικών δισκίων.

Συνελήφθησαν, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες της 22-9-2023, τέσσερα άτομα (37χρονη ημεδαπή, δύο ημεδαποί άνδρες 44 και 69 ετών και 42χρονος αλλοδαπός), ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης για –κατά περίπτωση- παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων. Επιπλέον, συνελήφθη 43χρονος ημεδαπός για κατοχή ναρκωτικών.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης, κάνναβης και φαρμακευτικών δισκίων εντός επαγγελματικού χώρου στην περιοχή του Μεταξουργείου, μετά από διασταύρωση πληροφορικών δεδομένων και αποδεικτικών μέσων, εντοπίστηκαν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση με ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της.

Συγκεκριμένα ο 44χρονος ως αρχηγός και ιδιοκτήτης του επαγγελματικού χώρου, εντός του οποίου αποκρύπτονταν οι ναρκωτικές ουσίες και διακινούνταν οι ποσότητες, ήταν επιφορτισμένος με την ανεύρεση των προμηθευτών και των πελατών και με τη διακίνηση και προμήθεια ναρκωτικών.

Ο 42χρονος ως βοηθός του πρώτου και εργαζόμενος στο κατάστημά του, ήταν υπεύθυνος για την ανεύρεση πελατών, ενώ παράλληλα εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της διακίνησης.

Τέλος, ο 69χρονος και η 37χρονη είχαν αναλάβει αποκλειστικά την ασφαλή φύλαξη και διαχείριση των χρηματικών ποσών που αποκόμιζαν από τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Απογευματινές ώρες της 22-9-2023 έλαβε χώρα αστυνομική επιχείρηση από την ανωτέρω Υπηρεσία στον εν λόγω επαγγελματικό χώρο στο Μεταξουργείο και σε οικίες στα Άνω Λιόσια, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν τα μέλη της οργάνωσης και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες και όπλα.

Επισημαίνεται ότι η 37χρονη και ο 69χρονος, μόλις αντιλήφθηκαν τη σύλληψη του αρχηγικού μέλους και του βοηθού του, προσπάθησαν να μεταφέρουν το χρηματικό ποσό των -81.500- ευρώ επιμελώς κρυμμένο μέσα σε σχολική τσάντα, πλην όμως επενέβησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και τους ακινητοποίησαν.

Συνολικά, κατασχέθηκαν:

-70,8- γραμμ. κοκαΐνης,

-27,3- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-68- φαρμακευτικά δισκία,

-50- γραμμ. λευκής σκόνης άγνωστης χημικής σύστασης,

-353- γραμμ. λευκής σκόνης κατάλληλη για νόθευση της κοκαΐνης,

πιστόλι και 6 φυσίγγια,

-2- μαχαίρια,

το χρηματικό ποσό των -86.170- ευρώ,

-2- αυτοκίνητα,

-2- ζυγαριές ακριβείας,

-4- κινητά τηλέφωνα,

πλήθος νάιλον συσκευασιών για τυποποίηση των ναρκωτικών και

βιβλιάριο τραπέζας

Τέλος, συνεκτιμώντας την επαγγελματική υποδομή τους, τη μεθοδολογία δράσης της, την κατασχεθείσα ποσότητα, την επιλογή του επαγγελματικού χώρου για την εμπορία των ναρκωτικών, υπολογίζεται ότι η εγκληματική οργάνωση αποκόμισε παράνομο κέρδος άνω των -90.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

