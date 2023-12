Κοινωνία

Γαύδος: Επιχείρηση διάσωσης δεκάδων μεταναστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι μετανάστες από την Αίγυπτο και το Πακιστάν, επέβαιναν σε ξύλινο ακυβέρνητο σκάφος.

-

εικόνα αρχείου

Ακόμα μια επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε από το Λιμενικό 17 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, πρόκειται για 38 μετανάστες από την Αίγυπτο και το Πακιστάν, οι οποίοι επέβαιναν σε ξύλινο ακυβέρνητο σκάφος.

Ναυαγωσωστικό φρόντισε για την ασφαλή μεταφορά τους στην Παλαιόχωρα. Θα ακολουθήσει η μεταφορά τους στις παιδικές κατασκηνώσεις Καλαθά, όπου θα γίνει η ταυτοποίηση τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλης Καρράς: Ο ΑΝΤ1 στο Κοκκινοχώρι Καβάλας

Νέα Σμύρνη: Θρίλερ με τον θάνατο 16χρονου

Λεωφόρος Κηφισίας: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από πολυεθνική