Life

Εορταστικό “5Χ5” με τον Θάνο Κιούση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεχωριστοί καλεσμένοι μας χαρίζουν ένα βράδυ γεμάτο χιούμορ, εκπλήξεις και απίθανες στιγμές διασκέδασης!

-

Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση: «Εάν ο Άγιος Βασίλης ήταν τραγουδιστής, τι είδος μουσικής θα θέλατε να σας τραγουδήσει αφήνοντας τα δώρα;»

Το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου στις 21:00, λίγο πριν αποχαιρετίσουμε το 2023, ο Θάνος Κιούσης, μας καλωσορίζει σε ένα εορταστικό «5Χ5» και μαζί με 10 αγαπημένους καλεσμένους μας χαρίζουν ένα βράδυ γεμάτο χιούμορ, εκπλήξεις και απίθανες στιγμές διασκέδασης!

Ο Δημήτρης Κόκοτας, η Ελένη Φιλίνη, η Σοφία Βόσσου, η Πωλίνα και ο Γιώργος Δούκας από την «Εποχή των Πανετότων» είναι παλιοί γνώριμοι που συναντήθηκαν ξανά στο πλατό του «5Χ5» για ένα απολαυστικό reunion και έρχονται αντιμέτωποι με τον Γιώργο Βάλαρη, τον Σπύρο Ξεκούκη, την Άννα Φιλιππάκη, τον Σπύρο Ντούγια και τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη από τη θεατρική παράσταση «Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας».

Δείτε ένα απόσπασμα από την έναρξη του εορταστικού «5Χ5»:

Όλοι οι παίκτες βάζουν τα δυνατά τους και παίζουν για να κερδίσουν πόντους και να φτάσουν σε έναν διαφορετικό τελικό για καλό σκοπό, στηρίζοντας το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Δεσμός» και συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Δεσμός για τα σχολεία», που φέτος επικεντρώνει τις δράσεις του στη πλημμυροπαθή Θεσσαλία και στα σχολεία της περιοχής.

«5Χ5», με τον Θάνο Κιούση: Εορταστικό επεισόδιο Σάββατο 30 Δεκεμβρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1\

Δείτε το trailer:

#5x5

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Head of Production: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΟΣ

Project Manager: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ

Content Director: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ

Αρχισυντάκτρια: ΕΛΛΗ ΠΑΣΣΑ

Σκηνοθέτης: ΚΩΣΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

Βοηθός Σκηνοθέτης: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΟΡΑΣ

Οργάνωση Παραγωγής: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ

Διεύθυνση Παραγωγής: ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΣΤΗΣ

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλης Καρράς: Ο ΑΝΤ1 στο Κοκκινοχώρι Καβάλας

Νέα Σμύρνη: Θρίλερ με τον θάνατο 16χρονου

Λεωφόρος Κηφισίας: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από πολυεθνική