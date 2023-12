Πολιτική

Μητσοτάκης για τον θάνατο του πιλότου: Η πατρίδα θα ευγνωμονεί για πάντα τον Επισμηναγό

Ο πρωθυπουργός με δημοσίευση του στη πλατφόρμα X, εξέφρασε την οδύνη του για τον χαμό του πιλότου της πολεμικής αεροπορίας.

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Επισμηναγού Επαμεινώνδα Κωστέα, που σκοτώθηκε σήμερα στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, ανήρτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του για την αφοσίωση απέναντι στο καθήκον.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός έγραψε «η Πολεμική Αεροπορία και μαζί της όλοι μας θρηνούμε έναν περήφανο Έλληνα Ίκαρο. Τον Επισμηναγό Επαμεινώνδα Κωστέα, που έπεσε κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Σε μία αποστολή από εκείνες που δεν σταματούν σε καμία στιγμή του χρόνου.

Η απώλεια αυτή αναδεικνύει πόσο δύσκολο είναι το έργο των πιλότων μας. Αλλά και πόσο μεγάλη η αφοσίωσή τους στο καθήκον. Η πατρίδα θα ευγνωμονεί για πάντα τον Επισμηναγό. Μένοντας στο πλευρό της οικογένειάς του, προς την οποία απευθύνω και εγώ τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

ΚΚΕ: Nα διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια της πτώσης του εκπαιδευτικού αεροσκάφους στην Καλαμάτα

Με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, το ΚΚΕ εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για την απώλεια του πιλότου του εκπαιδευτικού Τ-2, που με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

«Το τραγικό αυτό περιστατικό είναι το τρίτο δυστύχημα που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με πτώση παλαιών αεροσκαφών τύπου Τ-2, ενώ πραγματοποιείται σε μια περίοδο που η 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος στην Καλαμάτα μετατρέπεται σε Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης Πιλότων κατόπιν συμφωνίας με ισραηλινή εταιρεία», σημειώνει στην ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ και τονίζει:

«Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια του δυστυχήματος και να δοθούν σαφείς απαντήσεις ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την τήρηση όλων των προδιαγραφών για τη συντήρηση των αεροσκαφών και την ασφάλεια των πιλότων».





