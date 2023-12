Κόσμος

Βρετανια: Ματαιώνονται όλα τα ταξίδια λόγω κακοκαιρίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα προβλήματα που προκάλεσε σε λιμάνια και αεροδρόμια η καταιγίδα Gerrit.

-

Τα εορταστικά ταξιδιωτικά σχέδια των Βρετανών ματαιώνονται λόγω της καταιγίδας Gerrit, με τα τρένα και τα πορθμεία να ακυρώνουν δρομολόγια καθώς χιόνι, ισχυρή βροχή και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν το Ηνωμένο Βασίλειο.

Εννέα προειδοποιήσεις έχει εκδώσει η μετεωρολογική υπηρεσία για τον καιρό καθώς οι άνεμοι «τρέχουν» με 120 χλμ την ώρα. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμύρες ακινητοποιώντας τα τρένα μεταξύ του αεροδρομίου του Εδιμβούργου και του Μάντσεστερ και της Γλασκώβης και του Μπέρμιγχαμ.

Στο λιμάνι του Ντόβερ, έχουν δημιουργηθεί μεγάλες ουρές με τις λιμενικές αρχές να προειδοποιούν για καθυστερήσεις τουλάχιστον δύο ωρών.

Αρκετές πτήσεις της British Airways ακυρώθηκαν λόγω περιορισμών στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας προς ή από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου.

Οι ακυρώσεις περιλαμβάνουν ταξίδια εσωτερικού στο Αμπερντίν, το Εδιμβούργο, τη Γλασκώβη και το Μάντσεστερ και διεθνείς πτήσεις προς τη Βαρκελώνη, το Βερολίνο, τη Μαδρίτη και το Παρίσι Charles de Gaulle.

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλης Καρράς: Ο ΑΝΤ1 στο Κοκκινοχώρι Καβάλας

Νέα Σμύρνη: Θρίλερ με τον θάνατο 16χρονου

Λεωφόρος Κηφισίας: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από πολυεθνική