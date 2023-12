Υγεία - Περιβάλλον

Μονάδα ΜΑΦ Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησε η λειτουργία της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την μονάδα επισκέφθηκε ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

-

Τη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας για ασθενείς με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια, που ξεκίνησε να λειτουργεί στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου επισκέφθηκε ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Υπογράμμισε μάλιστα, ότι θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο με 19 ανάλογες μονάδες, με σκοπό να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια.

Η μονάδα του Παπαγεωργίου λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και είναι η δεύτερη, μετά την μονάδα στο Αττικό νοσοκομείο. Τα εγκεφαλικά επεισόδια στην Ελλάδα, υπολογίζονται στα περίπου 57.000 ετησίως.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου του Υπουργείου:

Επίσκεψη Υπουργού Υγείας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη ΜΑΦ στο Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»

Επίσκεψη στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας για τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια στο Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023 ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο Υπουργός Υγείας, συνοδευόμενος από τη Διοίκηση της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας και της Διοίκησης του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, συνομίλησε με τους Διευθυντές των ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών, που υπηρετούν στη Μονάδα για τις εργασίες αναβάθμισής της, τα ζητήματα που τους απασχολούν και το έργο που επιτελείται. Παράλληλα, ξεναγήθηκε στους χώρους της ΜΑΦ και ενημερώθηκε για τον σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται.

Ο Υπουργός Υγείας συνεχάρη το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τη σημαντική συμβολή τους και εξήρε το έργο που προσφέρουν στη ΜΑΦ για τη φροντίδα των ασθενών με εγκεφαλικά αγγειακά επεισόδια, καθώς όπως χαρακτηριστικά είπε, «πρόκειται για μια μάστιγα που παίρνει από τη ζωή και οδηγεί στον θάνατο χιλιάδες ανθρώπους και αφήνει δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας με υπολειμματικές αναπηρίες. Οι νέες μονάδες θα βοηθήσουν σημαντικά με τη διαδικασία της θρομβεκτομής, ούτως ώστε να αποδίδονται πίσω στην κοινωνία και την εργασία οι συμπολίτες μας σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και να αποφύγουμε τις αναπηρίες».

Αναλυτικά η δήλωση του Υπουργού Υγείας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στη ΜΑΦ του Γενικού Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου»

Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα αποκτούν την πρώτη Μονάδα Φροντίδα Αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, μια μονάδα η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο. Είναι η δεύτερη Μονάδα, μετά τη Μονάδα που άνοιξε πριν από λίγες μέρες και εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Αττικό Νοσοκομείο της Αττικής. Προχωράμε, πλέον, να δημιουργήσουμε ένα Δίκτυο με 19 Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας για τα Εγκεφαλικά. Ελπίζω πολύ σύντομα, μέσα σε ελάχιστους μήνες να είναι ολοκληρωμένη και ήδη λειτουργούσα, σε μικρό βαθμό, η ΜΑΦ του ΑΧΕΠΑ, η οποία αποτελείται από σημαντικούς επιστήμονες, Καθηγητές Ιατρικής και Ιατρούς του ΕΣΥ. Ψηφίσαμε έναν Νόμο πριν από περίπου δύο μήνες, που σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Ελπίζω, μέχρι τέλος του 2024, να λειτουργούν οι 19 ΜΑΦ για τα εγκεφαλικά σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι μια μάστιγα που παίρνει από τη ζωή και οδηγεί στον θάνατο χιλιάδες ανθρώπους και αφήνει δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας με υπολειμματικές αναπηρίες. Οι νέες μονάδες θα βοηθήσουν σημαντικά με τη διαδικασία της θρομβεκτομής, ούτως ώστε να αποδίδονται πίσω στην κοινωνία και την εργασία οι συμπολίτες μας σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και να αποφύγουμε τις αναπηρίες. Το ίδιο θα κάνουμε και με το Τραύμα.

Παρουσιάσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο ένα Εθνικό Δίκτυο Τραύματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα φριχτά τροχαία ατυχήματα που αφήνουν εκατοντάδες νέους ανάπηρους στην πατρίδα μας, οι οποίοι δυστυχώς ταλαιπωρούνται σε όλη τους τη ζωή, ταλαιπωρούνται και οι οικογένειές τους.

Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη Διοίκηση του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», αυτού του σπουδαίου Νοσοκομείου, να συγχαρώ ιδιαίτερα τους ιατρούς, οι οποίοι βάζουν όλη τους την επιστημοσύνη για να κάνουν το καλύτερο δυνατό σε αυτή τη Μονάδα και επίσης, στις νοσηλεύτριες και τους νοσηλευτές. Χωρίς αυτούς τίποτα δεν μπορεί να γίνει και θέλω να πω ότι τους αξίζουν όχι μόνο συγχαρητήρια, αλλά και μια μεγάλη αναγνώριση.

Καλές γιορτές και Καλή Χρονιά να έχουμε όλοι μας, γιατί έχουμε ανάγκη από Ειρήνη, από Σταθερότητα, από Ανάπτυξη, αλλά, κυρίως, έχουμε ανάγκη από το μεγάλο αγαθό της Υγείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: μαχαίρωσε και σκότωσε αστυνομικό

Τουρκία: φονική καραμπόλα λόγω... ομίχλης (βίντεο)

Μεσσηνία: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε κοκαΐνη με...“εγκέφαλο” κρατούμενο (εικόνες)