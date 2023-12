Τοπικά Νέα

Ηράκλειο: Κατέρρευσε στο τιμόνι του αυτοκινήτου του

Ο 44χρονος πατέρας, ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, αλλά δεν κατάφερε να τον επαναφέρει.

Ανακοπή καρδιάς φέρεται να υπέστη απόψε ένας άντρας, στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και ειδικότερα στον Κρουσώνα.

Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για έναν 44χρονο πατέρα και εργολάβο οικοδομών στο επάγγελμα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 44χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο του.

Για το συμβάν ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο.

