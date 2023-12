Πολιτισμός

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Δεκεμβρίου

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα 28 Δεκεμβρίου η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμά τη μνήμη των αγίων δισμυρίων (20.000 ) μαρτύρων, των εν Νικομήδεια καέντων και των συν αυτοίς, Δημοσθένους, Δημοκλέους και Δημοκρίτου. Μαρτύρων Γλυκερίου πρεσβυτέρου, Γοργονίου, Δόμνης, Δωροθέου του πρεποσίτου, Ζήνωνος του στρατηγού, Θεοφίλου διακόνου, Ίνδη, Μαρδονίου, Μυγδονίου, Πέτρου, Πλουτοδώρου, Σεκούνδου. Οσίων Βαβύλα, Σίμωνος του μυροβλύτου, κτίτορος της εν Άθω ιεράς μονής «Σιμωνόπετρας» και Στεφάνου, του θαυματουργού.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Δόμνα,

Θεόφιλος, Θεοφίλη, θεοφιλία, Θεοφιλίτσα, Φιλιώ, Φιλίτσα, Φίλια

Μυγδόνιος, Μυγδόνης, Μυγδονία, Μιγδονία.









Ανατολή ήλιου: 07:40 – Δύση ήλιου: 17:13

Η Σελήνη είναι 16.1 ημερών