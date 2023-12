Κοινωνία

Πτώση αεροσκάφους - Καλαμάτα: Θρήνος για τον 40χρονο επισμηναγό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις και έρευνα για τα αίτια της πτώσης του αεροπλάνου

-



Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο του 40χρονου επισμηναγού Επαμεινώνδα Κωστέα, το εκπαιδευτικό αεροπλάνο του οποίου συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, μπροστά στα μάτια της συζύγου και των παιδιών του.

Η κηδεία του επισμηναγού θα τελεστεί στις 11:00 το πρωί της Παρασκευής στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Μεγάλη Μαντίνεια του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Η χθεσινή πτήση θα ήταν η τελευταία του Επισμηναγού, με αεροσκάφος Τ-2 Buckeye. Θα πήγαινε πλέον στα εκπαιδευτικά αεροσκάφη τύπου T-6. Οι εμπειρογνώμονες της Πολεμικής Αεροπορίας «χτενίζουν» την περιοχή ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση, βρίσκοντας στοιχεία που θα ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας.

Ο ΑΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος επέστρεψε από το Καστελόριζο στην Αθήνα εσπευσμένα διακόπτοντας την περιοδεία του.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: μαχαίρωσε και σκότωσε αστυνομικό

Rapid test δωρεάν σε όλη την Ελλάδα την Πέμπτη

Καιρός: Αίθριος με νεφώσεις την Πέμπτη