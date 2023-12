Life

Στέλιος Ρόκκος για Βασίλη Καρρά: Μας τιμά να μιλάμε για εκείνον (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Στέλιος Ρόκκος μίλησε για τη φιλία που τους έδενε 30 χρόνια αλλά και για το μεγαλείο του Βασίλη Καρρά ανθρώπινα και καλλιτεχνικά.

-

Με χειροκροτήματα και τις καμπάνες να χτυπούν πένθιμα υποδέχτηκε το Κοκκινοχώρι Καβάλας το φέρετρο του Βασίλη Καρρά, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου. Αυτή ήταν και η επιθυμία του τραγουδιστή, να ταφεί δίπλα στους γονείς του.

Κάποιοι από το πλήθος φώναξαν "αθάνατος", ενώ οι συγγενείς του Βασίλη Καρρά συνόδευσαν το φέρετρο με δάκρυα στα μάτια. Από τους πρώτους που έφτασαν στην εκκλησία ήταν ο αδερφός του λαϊκού τραγουδιστή.

Πολλοί συνάδελφοι και αγαπημένοι φίλοι του Βασίλη Καρρά τον συνόδευσαν στην τελευταία του "κατοικία".

Στο "Πρωινό" μίλησε ο Στέλιος Ρόκκος για τη φιλία που τους έδενε 30 χρόνια αλλά και για το μεγαλείο του Βασίλη Καρρά ανθρώπινα και καλλιτεχνικά.

"Φράσεις όπως το "υγεία πάνω από όλα" και "με την αγάπη δεν έχασε κανείς" είναι φράσεις που μας τις έμαθε ο Βασίλης" είπε ο Στέλιος Ρόκκος ενώ τόνισε πως "χάνομαι στα λόγια μου για αυτό τον άνθρωπο, ότι του ερχόταν το κάναμε τραγούδι" είπε συγκινημένος ο τραγουδιστής.

Όπως είπε χαρακτηριστικά "δεν τον τιμάμε με το να μιλάμε για αυτόν, αλλά εμάς τιμά το γεγονός ότι αναφερόμαστε σε αυτό τον άνθρωπο"

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: μαχαίρωσε και σκότωσε αστυνομικό

Rapid test δωρεάν σε όλη την Ελλάδα την Πέμπτη

Καιρός: Αίθριος με νεφώσεις την Πέμπτη