Κοινωνία

Δολοφονία αστυνομικού - Θεσσαλονίκη: Οι λεπτομέρειες μέσα από την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει η ΕΛΑΣ για τον θανάσιμο τραυματισμό του 32χρονου αστυνομικού.

-

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ, σχετικά με την δολοφονία του 32χρονου αστυνομικού στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζεται, πως ένας 44χρονος Νορβηγός, διαπληκτίστηκε αρχικά, με τον κουμπάρο του αστυνομικού. Ο 32χρονος, επενέβη με σκοπό να τους χωρίσει και τότε ο Νορβηγός τον μαχαίρωσε στον λαιμό.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη δολοφονία του αστυνομικού:

"Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (28-12-2023), εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, 44χρονος αλλοδαπός επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι) σε βάρος δύο 32χρονων ημεδαπών τραυματίζοντας θανάσιμα τον έναν εξ’ αυτών στην αριστερή τραχηλική χώρα και σοβαρά τον έτερο στα κάτω άκρα.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, που προσέτρεξαν άμεσα στο σημείο, ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον 44χρονο δράστη.

Επιπλέον, στον τραυματία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους ανωτέρω αστυνομικούς και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου νοσηλεύεται.

Στο σημείο μετέβη συνεργείο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, για την εξερεύνηση του χώρου.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης".

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: φονική καραμπόλα λόγω... ομίχλης (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Με μια μαχαιριά στο λαιμό ο Νορβηγός σκότωσε τον αστυνομικό στο μπαρ

Στέλιος Ρόκκος για Βασίλη Καρρά: Μας τιμά να μιλάμε για εκείνον (βίντεο)