Φίνος Φιλμ: η ανασκόπηση του 2023 σε ένα απολαυστικό βίντεο

Με αποσπάσματα από αγαπημένες ελληνικές ταινίες χαιρετά το 2023 η Φίνος Φιλμ σε βίντεο.

Το 2023, πλησιάζει στο τέλος του και η Φίνος Φιλμ, μας χαρίζει τη δικιά της κινηματογραφική ανασκόπηση της χρονιάς που φεύγει κάνει με μια ανάρτηση ανάρτηση στο Facebook.

Στη λεζάντα του απολαυστικού βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύψσης αναφέρει: «ξεκινήσαμε αισιόδοξα και ντυθήκαμε αποκριάτικα, τιμήσαμε την ημέρα της γυναίκας, γίναμε οι καλύτεροι πελάτες, προσέξαμε την υγεία μας, ευχηθήκαμε στην μητέρα και στον πατέρα μας, ψηφίσαμε και ξαναψηφίσαμε για ένα καλύτερο αύριο, στέγνωσε το λαρύγγι μας από την κάψα και δροσιστήκαμε με ένα παγωτό, γιορτάσαμε τους νέους μας, ακούσαμε το πρώτο κουδούνι του σχολείου, ταΐσαμε ένα αδέσποτο, τρέξαμε στον μαραθώνιο, ψωνίσαμε, τσουγκρίσαμε και ήπιαμε στην υγειά μας και στην μνήμη όσων έφυγαν. Καλή χρονιά φίλες και φίλοι».

