Παναθηναϊκός - Φατίχ Τερίμ: και επίσημα “πράσινος” ο Τούρκος προπονητής

Με κάθε επισημότητα ο Φατίχ Τερίμ, είναι πλέον ο νέος προπονητής του "τριφυλλιού".

Το μεσημέρι της Παρασκευής (29/12) ο Φατίχ Τερίμ έδωσε το «παρών» στα γραφεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στα Βριλήσσια και υπέγραψε το συμβόλαιό του με το «τριφύλλι» που θα έχει χρονική διάρκεια 1,5 έτους, ήτοι έως το καλοκαίρι του 2025, διευθετώντας και την τελευταία εκκρεμότητα που υπήρχε.

Οι «πράσινοι» ανέβασαν μάλιστα και τις σχετικές φωτογραφίες στα social media του Παναθηναϊκού, τόσο την στιγμή των υπογραφών, όσο και με τον Τούρκο τεχνικό να φοράει ένα πράσινο-άσπρο κασκόλ, συνοδεύοντας το post με το μήνυμα «από εδώ ξεκινάμε Φατίχ Τερίμ». Ο 70χρονος τεχνικός θα παρουσιαστεί επίσημα από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός στις 15:00 της Παρασκευής (29/12) στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ωνάση, στην Εθνική Πινακοθήκη.

Στο αγωνιστικό σκέλος, συνεχίστηκε σε υψηλή ένταση υπό την καθοδήγηση του Τερίμ η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το πρώτο παιχνίδι του νέου έτους με τον ΠΑΣ Γιάννινα στη Λεωφόρο, την προσεχή Τετάρτη (3/1, 21:00). Το προπονητικό πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κατοχής, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Απών λόγω ίωσης ήταν ο Σένκεφελντ, ενώ προπονήθηκε κανονικά ο Κλεϊνχέισλερ. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν ο Τσέριν και ο Τζούριτσιτς, ενώ συνέχισαν τη θεραπεία τους ο Πάλμερ-Μπράουν και ο Μάγκνουσον.

