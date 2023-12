Κόσμος

Τουρκία: Επιθέσεις σε εκκλησίες και συναγωγές σχεδίαζαν ακραίοι μουσουλμάνοι

Ο ΥΠΕΣ της Τουρκίας ανακοίνωσε 29 συλλήψεις τζιχαντιστών στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα και σε άλλες 7 πόλεις της Τουρκίας.

Επιθέσεις σε χριστιανικές εκκλησίες και σε εβραϊκές συναγωγές ετοίμαζαν στην Τουρκία ακραίοι μουσουλμάνοι του Ισλαμικού Κράτους, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκια, Άννα Ανδρέου.

Ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Αλί Γερλίκαγια ανακοίνωσε 29 συλλήψεις τζιχαντιστών στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα και σε άλλες 7 πόλεις της Τουρκίας.

Η επιχείρηση σύλληψης τους υπό την επονομασία Ήρωες 37 έγινε ταυτόχρονα από την τουρκική αστυνομία και την ΜΙΤ σε 39 διαφορετικές διευθύνσεις.

