Παράξενα

Βόλος: Πάρκαρε παράνομα, έβγαλε μόνος του τις πινακίδες και... πήγε για τσίπουρο (εικόνες)

Έκπληκτα τα στελέχη της Τροχαίας διαπίστωσαν ότι ο ίδιος και όχι συνάδελφοί τους, αφαίρεσε τις πινακίδες.

-

Ένα αδιανόητο παράδειγμα παραβίασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και συγκάλυψης, αντιμετώπισαν τα στελέχη του Τμήματος Τροχαίας Βόλου όταν έλαβαν κλήση να παρέμβουν σε περιστατικό στο κέντρο της πόλης.

Συγκεκριμένα, οδηγός πάρκαρε παράνομα στην κεντρική Λεωφόρο Ιάσονος, κατόπιν αφαίρεσε μόνος του τις πινακίδες του οχήματός του και πήγε να πιει σε κοντινό τσιπουράδικο.

Σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα του Βόλου gegonota.news , ακόμα και αφού διαπιστώθηκε ποιος είχε αφαιρέσει τις πινακίδες, και αφού κατέφτασε γερανός της Τροχαίας για να σηκώσει το αυτοκίνητο, ο οδηγός συνέχισε να κάθεται ατάραχος στο τραπέζι του και να πίνει το τσίπουρό του στο καφενείο.

Πηγή: Gegonota.news

