Οικονομία

2024: Οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες γιορτές και αργίες "φτιάχνουν" τριήμερα. Πότε πέφτει το Πάσχα. Οι σχολικές αργίες και οι τοπικές αργίες ανά την Ελλάδα.

-

Σύμφωνα με το ημερολόγιο, το 2024 μας επιφυλάσσει αρκετές ημέρες αργιών, με τις περισσότερες του νέου έτους να πέφτουν Δευτέρα.

Έτσι, το έτος αυτό πρόκειται να έχει 4 τριήμερα αργιών.

Όλες οι αργίες του 2024

Ιανουάριος

Πρωτοχρονιά:Δευτέρα 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Σάββατο 6 Ιανουαρίου

Μάρτιος

Καθαρά Δευτέρα,18 Μαρτίου

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου: Δευτέρα 25 Μαρτίου

Μάιος

Εργατική Πρωτομαγιά, Τετάρτη 1 Μαΐου

Κυριακή Πάσχα 5 Μαΐου

Δευτέρα του Πάσχα 6 Μαΐου

Ιούνιος

Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024 (δεν αποτελεί επίσημη αργία για όλους τους εργαζόμενους)

Αύγουστος

Κοίμηση της Θεοτόκου, Πέμπτη 15 Αυγούστου 2024

Οκτώβριος

Επέτειος του «Όχι», Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2024

Δεκέμβριος

Χριστούγεννα, Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2024

Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2024

Τα τριήμερα του 2024

Συνολικά 4 ευκαιρίες για τριήμερα από αργίες περιμένουμε το 2024, με το σύνολο τους να αφορά Σαββατοκύριακο με Δευτέρα.

Το πρώτο τριήμερο είναι την Καθαρά Δευτέρα, το 2ο είναι η 25η Μαρτίου, το 3ο, αν και δεν ισχύει για όλους, είναι του Αγίου Πνεύματος και τέλος η 28η Οκτωβρίου με την επέτειο του «ΟΧΙ».

Πιο συγκεκριμένα οι ημερομηνίες:

16 με 18 Μαρτίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Καθαράς Δευτέρας. 23 με 25 Μαρτίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, επέτειος της Επανάστασης του 1821. 22 με 24 Ιουνίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Αγίου Πνεύματος. 26 με 28 Οκτωβρίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Επέτειος του «ΟΧΙ».

Το Πάσχα 2024

Η Μεγάλη εβδομάδα ξεκινάει την Μεγάλη Δευτέρα, 28 Απριλίου 2024, συνεπώς η Μεγάλη Παρασκευή είναι στις 3 Μαΐου 2024 και η αργία την Δευτέρα του Πάσχα είναι στις 6 Μαΐου 2024.

Σχολικές αργίες για το 2024

Οι επίσημες σχολικές αργίες για το υπόλοιπο σχολικό έτος:

18 Μαρτίου 2024, Δευτέρα, Καθαρά Δευτέρα.

22 Μαρτίου 2024, Παρασκευή, γιορτή, Επέτειος της Επανάστασης του 1821.

25 Μαρτίου 2024, Δευτέρα, Επέτειος της Επανάστασης του 1821.

Διακοπές Πάσχα 2024: Από 27 Απριλίου Σάββατο έως και 12 Μαϊου (Κυριακή).

1 Μαΐου 2024, Τετάρτη, Πρωτομαγιά.

24 Ιουνίου 2024, Δευτέρα Αγίου Πνεύματος.

Τοπικές Αργίες και Πολιούχοι Άγιοι

1 Ιανουαρίου: Άγιος Βασίλειος (Βραχνέικα)

7 Ιανουαρίου: Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (Μεσσήνη)

17 Ιανουαρίου: Άγιος Αντώνιος (Περιστέρι, Βέροια), Νεομάρτυς Άγιος Γεώργιος ο εν Ιωαννίνοις (Ιωάννινα)

18 Ιανουαρίου: Άγιος Αθανάσιος (Αμαλιάδα, Διδυμότειχο, Αμφιλοχία, Κουφάλια, Ιστιαία, Άδενδρο, Κύμη, Στυλίδα)

23 Ιανουαρίου: Όσιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω: (Λιτόχωρο)

25 Ιανουαρίου: Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος (Νέα Καρβάλη)

30 Ιανουαρίου: Εύρεση εικόνας της Θεομήτορος (Τήνος)

1 Φεβρουαρίου: Άγιος Αναστάσιος (Ναύπλιο), Άγιος Τρύφων (Βυτίνα, Παλλήνη, Νέα Λάμψακος)

2 Φεβρουαρίου: Υπαπαντή του Χριστού (Σαντορίνη, Καλαμάτα, Γύθειο)

10 Φεβρουαρίου: Άγιος Χαράλαμπος ( Πρέβεζα, Φιλιατρά, Πύργος Ηλείας, Κέα)

17 Φεβρουαρίου: Άγιος Θεόδωρος ο Βυζάντιος (Μυτιλήνη)

25 Φεβρουαρίου: Άγιος Ρηγίνος (Σκόπελος)

26 Φεβρουαρίου και Κυριακή της Σαμαρείτιδος: Αγία Φωτεινή (Νέα Σμύρνη)

27 Φεβρουαρίου: Άγιος Φανούριος ( Ρόδος)

11 Μαρτίου: Αγία Θεοδώρα (Άρτα)

16 Μαρτίου: Όσιος Χριστόδουλος (Πάτμος)

17 Μαρτίου: Άγιος Αλέξιος (Καλάβρυτα)

25 Μαρτίου: Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (Βράσταμα Χαλκιδικής, Βαγιονιά Ηρακλείου)

14 Απριλίου: Άγιος Νεομάρτυς Δημήτριος ο Χωραΐτης (Χώρα Μεσσηνίας)

23 Απριλίου ή Δευτέρα του Πάσχα: Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος ( Ελευσίνα, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, Ασπροβάλτα, Γουμένισσα, Εράτυρα, Μακροχώρι Ημαθίας, Σουφλί, Αμυγδαλεώνας Καβάλας, Νεμέα, Νιγρίτα, Πρώτη, Σιδηρόκαστρο, Ιεράπετρα, Νέα Βύσσα, Νέα Πέραμος Αττικής, Νέα Ποτίδαια, Ξηροπόταμος Δράμας, Ξυλόπολη Θεσσαλονίκης, Βερτίσκος Θεσσαλονίκης)

30 Απριλίου: Άγιος Δονάτος (Παραμυθιά Θεσπρωτίας)

2 Μαΐου: Άγιος Αθανάσιος (Δοξάτο)

3 Μαΐου: Άγιος Πέτρος επίσκοπος Άργους (Άργος)

6 Μαΐου ή Κυριακή των Μυροφόρων: Όσιος Σεραφείμ, Δομβούς (Λιβαδειά)

8 Μαίου: Άγιος Αρσένιος (Πάρος)

9 Μαίου: Άγιος Χριστόφορος (Αγρίνιο, Κρηνίδες, Πικέρμι)

15 Μαίου: Άγιος Αχίλλιος (Λάρισα, Γρεβενά)

17 Μαϊου: Άγιος Αθανάσιος επίσκοπος Χριστιανουπόλεως (Κυπαρισσία)

21 Μαίου: Αγίοι Κωνσταντίνος & Ελένη: Σάπες, Καλαμπάκι, Καστελλόριζο, Δεσκάτη, Γλυφάδα, Μαλεσίνα.

22 Μαίου: Άγιοι Νεομάρτυρες Δημήτριος και Παύλος (Τρίπολη)

29 Απριλίου: Άγιος Ιωάννης ο Καλοκτένης ( Θήβα)

21 Ιουνίου: Άγιος Νικήτας ο Νισύριος ( Νίσυρος)

24 Ιουνίου: Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (Κάτω Αχαϊα)

29 Ιουνίου: Απόστολος Παύλος (Καβάλα, Κόρινθος, Αμφίπολη), Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος (Γιαννιτσά)

7 Ιουλίου: Αγία Κυριακή (Σέρβια)

8 Ιουλίου: Θεόφιλος ο μυροβλήτης (Νέα Ζίχνη.*Άγιος Θεράπων: Ζωγράφου Αττικής)

12 Ιουλίου: Άγιος Παΐσιος (Νέα Έφεσος Πιερίας)

17 Ιουλίου: Αγία Μαρίνα (Λέρος, Ηλιούπολη Αττικής, Αγία Μαρίνα Κάσου, Κομηλιό Λευκάδας)

20 Ιουλίου: Προφήτης Ηλίας (Ίασμος, Κορμίστα)

22 Ιουλίου: Αγία Μαρκέλλα ( Χίος )

26 Ιουλίου: Αγία Παρασκευή (Αγία Παρασκευή Αττικής, Κομοτηνή, Χαλκίδα, Μενεμένη Θεσσαλονίκης, Σταυρός Θεσσαλονίκης, Λαγκαδάς, Άργος Ορεστικό, Άγιος Αθανάσιος Δράμας, Μελίκη Ημαθίας, Φάρσαλα)

27 Ιουλίου: Άγιος Παντελεήμων (Φλώρινα, Κάτω Νευροκόπι, Παρανέστι, Τήλος, Περάνθη)

6 Αυγούστου: Μεταμόρφωσις του Σωτήρος (Κιάτο)

15 Αυγούστου: Κοίμησις της Θεοτόκου (Λαχανάς Θεσ/νίκης, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Ροδολίβος Σερρών, Ηράκλεια Σερρών, Παληό Καβάλας, Νέα Πέραμος Καβάλας, Όλυμπος Καρπάθου), Παναγία Κανάλα (Κύθνος)

19 Αυγούστου: Όσιος Θεοφάνης ( Νάουσα Ημαθίας)

23 Αυγούστου: Παναγία Θεομάνα-Οδηγήτρια (Νέα Κίος),Παναγία Φανερωμένη (Νέα Μηχανιώνα , Λευκάδα)

25 Αυγούστου: Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος, Προστάτης και Έφορος Νήσου Καρπάθου ( Κάρπαθος)

29 Αυγούστου: Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ( Ξάνθη, Πτολεμαΐδα, Τυχερό Έβρου)

4 Σεπτεμβρίου: Όσιος Άνθιμος (Αστυπάλαια)

7 Σεπτεμβρίου: Άγιοι Νεομάρτυρες Αθανάσιος ο εν Ξηροκρήνη και Ιωάννης οι Κουλακιώτες (Χαλάστρα), Άγιος Σώζων (Λήμνος)

8 Σεπτεμβρίου: Γέννησις της Θεοτόκου (Ιερισσός, Γερακαρού Θεσσαλονίκης, Νέα Κορώνη), Παναγία Γιάτρισσα (Λουτράκι), Παναγία Κορυφινή ( Νέα Μουδανιά), Παναγία Κανάλα (Κύθνος)

15 Σεπτεμβρίου: Άγιος Βησσαρίων (Καλαμπάκα, Τρίκαλα, Πύλη Τρικάλων, Φιλιππιάδα Νοκοπόλεως Πρεβέζης)

23 Σεπτεμβρίου: Άγιος Νικόλαος ο Καρπενησιώτης (Καρπενήσι)

24 Σεπτεμβρίου: Παναγία η Μυρτιδιώτισσα (Πύλος)

3 Οκτωβρίου: Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης (Αθήνα, Γαργαλιάνοι)

14 Οκτωβρίου: Οσία Παρασκευή η Επιβατινή (Νέοι Επιβάτες, Νέα Καλλικράτεια)

15 Αυγούστου: Παναγία Κοσμοσώτειρα (Φέρες Έβρου)

17 Αυγούστου: Άγιος Μύρων ( Αντικύθηρα)

18 Οκτωβρίου: Άγιος Λουκάς (Λαμία, Έδεσσα)

20 Οκτωβρίου: Άγιος Αρτέμιος (Μύκονος), Άγιος Γεράσιμος (Κεφαλλονιά), Αγία Ματρώνα (Νέα Ερυθραία)

26 Οκτωβρίου: Άγιος Δημήτριος ( Θεσσαλονίκη, Χρυσούπολη, Ναύπακτος, Κηφισιά, Κολινδρός, Πετρούπολη, Κοκκινόχωμα Καβάλας, Κωσταράζι Καστοριάς)

3 Νοεμβρίου: Άγιος Γεώργιος ο Νεαπολίτης (Νέα Ιωνία Αττικής)

4 Νοεμβρίου: Άγιοι Νίκανδρος και Ιωαννίκιος ( Αριδαία)

8 Νοεμβρίου: Αρχάγγελος Μιχαήλ (ο Πανορμίτης) (Σύμη), Άγιοι Ταξιάρχαι Μιχαήλ και Γαβριήλ (Αιτωλικό, Μυτιλήνη, Σέριφος, Σέρρες)

10 Νοεμβρίου: Άγιος Αρσένιος (Πλατύ Ημαθίας)

11 Νοεμβρίου: Άγιος Μηνάς (Ηράκλειο, Καστοριά, Ελευθερούπολη, Σαλαμίνα, Κρύα Βρύση)

14 Νοεμβρίου: Άγιος Κωνσταντίνος ο Υδραίος, ο Νεομάρτυς ( Ύδρα, Ρόδος)

21 Νοεμβρίου: Εισόδια της Θεοτόκου ( Χανιά, Λιβαδειά, Χωριστή, Προσοτσάνη, Νικήσιανη, Παλαιοχώρα Χανίων), Παναγία Οδηγήτρια ( Κίμωλος), Παναγία Εικονίστρια (Σκιάθος)

25 Νοεμβρίου: Αγία Αικατερίνη (Κατερίνη, Σητεία)

26 Νοεμβρίου: Όσιος Νίκων ο μετανοείτε (Σπάρτη)

28 Νοεμβρίου: Άγιοι πεντεκαίδεκα Μάρτυρες (Κιλκίς)

30 Νοεμβρίου: Άγιος Ανδρέας (Πάτρα)

4 Δεκεμβρίου: Αγία Βαρβάρα (Ρέθυμνο, Δράμα, Αργυρούπολη, Αγία Βαρβάρα Αττικής, Νέα Πέραμος Αττικής), Άγιος Σεραφείμ (Καρδίτσα)

6 Δεκεμβρίου: Άγιος Νικόλαος (Αλεξανδρούπολη, Άστρος, Βόλος, Γαλαξείδι, Γαστούνη, Νίκαια Αττικής, Δελφοί, Κάλυμνος, Κάρπαθος (Πηγάδια), Διαφάνι Καρπάθου, Κως, Κάρυστος, Κοζάνη, Μικρόκαστρο Κοζάνης, Οινούσσες, Πολύγυρος, Πάργα, Νέα Αλικαρνασσός, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου, Σύρος, Φολέγανδρος, Λεπτοκαρυά Πιερίας, Μεθώνη Μεσσηνίας, Χάλκη Δωδεκανήσου, Γαλάτιστα Χαλκιδικής)

12 Δεκεμβρίου: Άγιος Σπυρίδων (Κέρκυρα, Μεσολόγγι, Πειραιάς, Κίσαμος, Φρυ Κάσου)

13 Δεκεμβρίου και Ζωοδόχου Πηγής: Άγιοι Πέντε Μάρτυρες Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος και Ορέστης (Πολύστυλο Καβάλας)

17 Δεκεμβρίου: Άγιος Διονύσιος (Ζάκυνθος)

27 Δεκεμβρίου: Άγιος Στέφανος (Αρναία, Σκύδρα)

30 Δεκεμβρίου: Άγιος Νεομάρτυρας Γεδεών (Τύρναβος)

Κινητές τοπικές εορτές και Πολιούχοι Άγιοι

Παρασκευή της Διακαινήσιμου: Ζωδόχος Πηγή ( Αγία Παρασκευή Θεσσαλονίκης, Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης)

Α’ Σάββατο Νηστειών: Αγίοι Θεόδωροι (Ορεστιάδα)

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ( Λειψοί)

Ακαθίστου Ύμνου: Παναγία Θεοσκέπαστη (Άνδρος)

Πρώτη Κυριακή Οκτωβρίου: Παναγία η Βουρλιώτισσα (Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής)

Ζωοδόχος Πηγή – 5 Ημέρες μετά το Πάσχα: Παναγία Τρυπητή ( Αίγιο)

Αναλήψεως: Παναγία Χρυσοπηγή ( Σίφνος)

Α' Κυριακή των Νηστειών: Παναγία Παντάνασσα ( Σίκινος)

Κυριακή του Θωμά: Άγιοι Πέντε Νεομάρτυρες εν Σαμοθράκη (Σαμοθράκη)

7 βδομάδες μετά την Ανάσταση: Αγία Τριάς (Πολύκαστρο, Χώρα Κύθνου, Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης)

Ειδήσεις σήμερα:

Πρωτοχρονιά: η βασιλόπιτα και ο συμβολισμός της

Διόδια: Οι νέες τιμές στις Εθνικές Οδούς

Λεμεσός: Νεκρά αδέλφια σε πολύνεκρο τροχαίο μετά την αλλαγή του χρόνου (εικόνες)