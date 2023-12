Κόσμος

Πράγα: Κλειστή η Σχολή Καλών Τεχνών μετά το μακελειό

Οι υπεύθυνοι της σχολής επισήμαναν ότι δεν θα υποχρεώσουν τους φοιτητές να δώσουν την εξεταστική στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου

Η Σχολή Καλών Τεχνών του πανεπιστημίου Καρόλου στην Πράγα, όπου ένας φοιτητής σκότωσε 14 ανθρώπους στις 21 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστή τουλάχιστον έως τα τέλη Ιανουαρίου.

Οι υπεύθυνοι της σχολής επισήμαναν ότι δεν θα υποχρεώσουν τους φοιτητές να δώσουν την εξεταστική στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου, το οποίο ολοκληρώνεται στις 12 Ιανουαρίου, κάτι που θα τους επιτρέψει να αναβάλουν την κατάθεση των εργασιών τους.

Υπενθυμίζεται πως ένας 24χρονος φοιτητής άνοιξε πυρ εντός της σχολής την 21η Δεκεμβρίου, σκοτώνοντας 14 ανθρώπους, προτού αυτοκτονήσει. Ακόμα 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση.

«Ολες οι αξιολογήσεις (των φοιτητών) θα πραγματοποιηθούν σε εθελοντική βάση και η μορφή τους θα μπορούσε να τροποποιηθεί ανάλογα με τις περιστάσεις», επισημαίνεται σε δελτίο τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της σχολής.

«Σας διαβεβαιώνουμε πως ακόμα κι αν δεν λάβετε βαθμούς για το χειμερινό εξάμηνο, θα μπορείτε να συνεχίσετε τις σπουδές σας και να ολοκληρώσετε το πρόγραμμά σας με επιτυχία στο μέλλον», προστίθεται στο κείμενο.

Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, η επίθεση συγκλόνισε τη χώρα των 10,8 εκατομμυρίων κατοίκων, μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ΝΑΤΟ, όπου τα περιστατικά αυτού του είδους είναι εξαιρετικά σπάνια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης σκότωσε επίσης δύο ανθρώπους που είχε επιλέξει τυχαία στα προάστια της Πράγας τη 15η Δεκεμβρίου, έναν πατέρα και το δύο μηνών κοριτσάκι του.

Ανήμερα της επίθεσης, ο δολοφόνος σκότωσε αρχικά τον πατέρα του, στο σπίτι όπου ζούσαν μαζί. Τα κίνητρα του δράστη δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει.

