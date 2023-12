Κοινωνία

Ληστεία στο Κέντρο Αθήνας: “Άδειασαν” κοσμηματοπωλείο σε χρόνο ρεκόρ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μόλις λίγα λεπτά χρειάστηκαν οι δράστες για να "αδειάσουν" το κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας.

-

(εικόνα αρχείου)

Ριφιφί σε κοσμηματοπωλείο με λεία κοσμήματα μεγάλης αξίας έγινε από άγνωστους δράστες χτες τα ξημερώματα στην οδό Κολοκοτρώνη 34 στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι δράστες εισήλθαν χτες Παρασκευή τις ώρες μεταξύ 04.00 και 06.00 το πρωί, αρχικά σε διπλανό εγκαταλειμμένο κτήριο, στον αριθμό 32 της οδού Κολοκοτρώνη, από όπου με εργαλεία άνοιξαν τρύπα στον μεσότοιχο και από εκεί πέρασαν στον κεντρικό χώρο του κοσμηματοπωλείου.

Οι δράστες ερεύνησαν τον χώρο, άρπαξαν κοσμήματα αξίας περίπου 200.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Διαρρηκτών της Ασφάλειας Αττικής.

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά το κατάστημα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δράστης χρειάστηκε μόλις 6 λεπτά για να αδειάσει ό,τι υπήρχε μέσα στο κατάστημα και να διαφύγει.

Στην ίδια ανάρτηση υπάρχουν βίντεο που φαίνονται οι ζημιές που προκλήθηκαν και τονίζεται ότι πήρε σχεδόν όλο το απόθεμα και θα προσπαθήσουν να εξυπηρετήσουν τις γιορτινές μέρες τους πελάτες τους με το απόθεμα του e-shop.

Η ανάρτηση του κοσμηματοπωλείου:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Πριγκιπω? • Prigipo (@prigipo)

Ειδήσεις σήμερα:

Βριλήσσια: Φωτιά σε διαμέρισμα

Κοζάνη: Φονική παράσυρση άνδρα

Κρήτη: Στη ΜΕΘ ο ηλικιωμένος που βρέθηκε μαχαιρωμένος