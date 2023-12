Πολιτική

Καϊλή - Sudinfo: Στην Αθήνα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Οικογενειακές διακοπές στην Αθήνα για την Εύα Καιλή. Τι αναφέρει δημοσίευμα βέλγικης εφημερίδας.

Στην Αθήνα θα βρεθεί την παραμονή της Πρωτοχρονιάς η Εύα Καϊλή, σύμφωνα με βελγικό δημοσίευμα, της εφημερίδας Sudinfo, χωριστά από τον πρώην σύντροφό της Φραντσέσκο Τζιόρτζι.

Η Εύα Καϊλή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει άδεια από τον ανακριτή να ταξιδέψει εντός ζώνης Σένγκεν. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα το βράδυ της Κυριακής θα εορτάσει με το παιδί της και τα υπόλοιπα αγαπημένα της πρόσωπα στην Αθήνα.

«Η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο σύντροφός της Φραντσέσκο Τζιόρτζι, οι οποίοι κατηγορούνται και οι δύο σε σχέση με την υπόθεση Qatargate, θα έχουν καλύτερες διακοπές από πέρυσι, όταν βρίσκονταν... στη φυλακή» γράφει συγκεκριμένα η εφημερίδα.

Η ευρωβουλευτής έχει εξουσιοδότηση από τον ανακριτή να ταξιδέψει σε όλη τη ζώνη Σένγκεν. Όσο για τον Φραντσέσκο Τζόρτζι, τις γιορτές θα τις περάσει μόνος του, με τη στενή του οικογένεια επίσης, τους γονείς και τον αδερφό του.

Eva Kaili a Athenes pour le Nouvel An, mais pas avec Francesco Giorgi, son compagnon… https://t.co/9jBD1MEa5K — Sudinfo.be (@sudinfo_be) December 30, 2023

