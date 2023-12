Πολιτική

O Δημήτρης Κουτσούμπας άκουσε τα κάλαντα από τους Παλαιστίνιους της Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ευχήθηκε το 2024 να υπάρξει ειρήνη στην Παλαιστίνη, τονίζοντας πως το ΚΚΕ θα συνεχίσει την στήριξη του παλαιστινιακό λαό.

-

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, άκουσε τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς από την παιδική χορωδία Παλαιστίνιους της Ελλάδας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, εξέφρασε την στήριξη του προς τον λαό της Παλαιστίνης, ζητώντας να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί στην Γάζα. Ευχήθηκε καλή χρονιά και ελευθερία στο κράτος της Παλαιστίνης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΚΕ:

Η παιδική χορωδία της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδας είπε τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, σήμερα, στην έδρα της ΚΕ στον Περισσό.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη συνέχεια έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Καλημέρα σε όλους και όλες, εκ μέρους της ΚΕ του ΚΚΕ χρόνια πολλά, καλή χρονιά! Θέλουμε να εκφράσουμε με αφορμή τη σημερινή μέρα για μία ακόμα φορά την αλληλεγγύη μας προς τον σκληρά δοκιμαζόμενο παλαιστινιακό λαό, που ιδιαίτερα τους δύο τελευταίους μήνες δολοφονείται από ένα κράτος-δολοφόνο, με τη σύμφωνη γνώμη των συμμάχων του, του κράτους-δολοφόνου δηλαδή του Ισραήλ, με ευθύνη των ΗΠΑ και άλλων ισχυρών καπιταλιστικών κρατών της ΕΕ, γι’ αυτό και ο ελληνικός λαός, η ελληνική νεολαία βρίσκεται στους δρόμους του αγώνα. Θα πρέπει να σταματήσει αυτό το μακελειό και στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, όπου κάθε μέρα θρηνούμε αθώα παιδιά, γυναίκες, υπέργηρους ανθρώπους, αμάχους σε τελευταία ανάλυση, να γίνονται θύματα των βομβαρδισμών και αυτού του ολοκαυτώματος που δημιουργεί το κράτος του Ισραήλ.

Θα είμαστε στο πλευρό σας, αυτή την υπόσχεση θέλουμε να δώσουμε τώρα που τελειώνει ο παλιός ο χρόνος, το 2023 και έρχεται ένας καινούργιος χρόνος. Να είναι πιο ευτυχισμένο το 2024, με ειρήνη στην περιοχή, με ειρήνη στην Παλαιστίνη, ειρήνη στον κόσμο, με νέους δυναμικούς αγώνες, με την αλληλεγγύη και την κοινή δράση των λαών ενάντια στον εχθρό, τον ιμπεριαλισμό, στον καπιταλισμό, σε όλους αυτούς που δολοφονούν τη ζωές μας, που δολοφονούν τα παιδιά μας. Καλή χρονιά να έχουμε! Λευτεριά στην Παλαιστίνη!»

Ειδήσεις σήμερα:

Βριλήσσια: Φωτιά σε διαμέρισμα

Κοζάνη: Φονική παράσυρση άνδρα

Κρήτη: Στη ΜΕΘ ο ηλικιωμένος που βρέθηκε μαχαιρωμένος