Θεσσαλονίκη: Θρήνος στην κηδεία του αστυνομικού που δολοφονήθηκε σε μπαρ (εικόνες)

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης η εξόδιος ακολουθία του αστυνομικού που μαχαιρώθηκε σε μπαρ στην Θεσσαλονίκη.

Σε κλίμα οδύνης τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στους Ταγαράδες, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, η εξόδιος ακολουθία του 32χρονου αστυνομικού, Θεοχάρη Καλαθά, ο οποίος έπεσε νεκρός μετά από θανάσιμη μαχαιριά που δέχθηκε από έναν 44χρονο Νορβηγό σε μπιραρία στην οδό Κατσιμίδη τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης.

Στην εκκλησία έχουν συρρεύσει συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του αστυνομικού που υπηρετούσε στους Αδιάφθορους της ΕΛΑΣ, στην υπηρεσία Βορείου Ελλάδος, ενώ το «παρών» δίνει η ηγεσία της αστυνομίας με επικεφαλής τον Αντιστράτηγο Λάζαρο Μαυρόπουλο. Το φέρετρό του είναι σκεπασμένο με τη γαλανόλευκη.

Έξω από τον ναό έχει παραταχθεί άγημα και η μπάντα της ΕΛΑΣ προκειμένου να αποδώσουν τιμές στον νεκρό, ενώ νωρίτερα τη νεκροφόρα συνόδευσαν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης με πομπή περιπολικά και μοτοσικλέτες της αστυνομίας, όπως είχε γίνει χθες και για τον αδικοχαμένο αστυνομικό Γιώργο Λυγγερίδη, που ετάφη στα κοιμητήρια Θέρμης.

Απαρηγόρητοι οι γονείς του παιδιού δεν μπορούν να διανοηθούν τον τρόπο με τον οποίο έχασαν το παιδί τους και ότι το αποχαιρετούν για τελευταία φορά, ενώ συγκλονισμένη είναι και η κοινωνία των Ταγαράδων, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για ένα πολύ καλό παιδί που αγαπούσε τη δουλειά του.

Την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Τάξης Μάνος Λογοθέτης.

Την ίδια ώρα, το κατώφλι του 4ου ανακριτή Θεσσαλονίκης πέρασε, ο 44χρονος Νορβηγός που κατηγορείται για τη δολοφονία του 32χρονου αστυνομικού και τον τραυματισμό του επίσης 32 ετών κουμπάρου του.

Σε βάρος του 44χρονου κατηγορούμενου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα, ενώ παραμένει υπό κράτηση μετά την απολογία του στον εισαγγελέα.

