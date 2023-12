Κοινωνία

Γιώργος Λυγγερίδης: οδύνη στο τελευταίο αντίο του αστυνομικού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το "παρών" στην εξόδιο ακολουθία έδωσε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλα και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

-

Σε κλίμα οδύνης, τελείται στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη θη εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Λυγγερίδη του αστυνομικού που έχασε τη ζωή του μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του από φωτοβολίδα σε επεισόδια στου Ρέντη.

Το παρών στην κηδεία έδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης αλλά και πολλοί εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής.

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και εκπρόσωποι του πολιτικού χώρου, αποχαιρετούν για τελευταία φορά τον αγαπημένο τους Γιώργο.

Έξω από τον ιερό ναό βρίσκεται τιμητικό άγημα της ΕΛΑΣ, αλλά και άγημα της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Τάξης, μονάδα στην οποία υπηρετούσε ο 31χρονος αστυνομικός, όταν δέχθηκε την φονική επίθεση των χούλιγκαν στου Ρέντη.

Ανατριχιαστικό ήταν το στιγμιότυπο με τους συναδέλφους που υπηρετούσαν στην ίδια μονάδα με τον άτυχο αστυνομικό, να κουβαλούν το φέρετρο του μέσα στην εκκλησία.

Μετά την εξόδιο ακολουθία η σορός του Γιώργου Λυγγερίδη θα μεταφερθεί με πομπή στα κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου στη Θέρμη όπου θα γίνει η ταφή του άτυχου αστυνομικού.

Η πομπή θα κινηθεί επί των οδών εξωτερικά του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Κατσιμίδη, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Εθνικής Οδού Θεσσαλονικης – Ν. Μουδανιων, Μαρίνου Αντύπα, επ. οδού Χαριλάου – Θέρμης και εξωτερικά των κοιμητηρίων στη Θέρμη.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Κραουνάκης: Ο Τσίπρας, η Πρωτοψάλτη και η σχέση ζωής που μετρά 30 χρόνια (βίντεο)

Επαμεινώνδας Κωστέας: “ράγισαν καρδιές” στο ύστατο χαίρε του πιλότου (εικόνες)

Θεσσαλονίκη - Δολοφονία αστυνομικού: Δίωξη για κακουργήματα στον Νορβηγό