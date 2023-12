Κόσμος

“Εδώ Τουρκία”: Τι άφησε το 2023, τι φέρνει το 2024!

Η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου κάνουν ανασκόπηση της χρονιάς που φεύγει και επισημαίνουν τις προσδοκίες της Τουρκίας από την νέα χρονιά.

Η σειρά οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου και του Δημήτρη Τριανταφύλλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, «ρίχνει αυλαία» για το 2023 με μια ανασκόπηση της χρονιάς και όσα «κληροδότησε» στην χώρα, καθώς και με τις εκτιμήσεις για όσα μπορεί να φέρει στην γειτονική μας χώρα το 2024.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην περιγραφή τους, «Το 2023 άφησε την Τουρκία με τον πιο καταστροφικό διπλό σεισμό του αιώνα, με εκλογές που καθιέρωσαν την παντοδυναμία Ερντογάν και σφράγισε τα 100 χρόνια από την ίδρυση της χώρας. Το 2024 μπαίνει με τις δικές του προκλήσεις...».

