Ολυμπιακός - Ναβάρο: κανένας δισταγμός για τους “ερυθρόλευκους” (εικόνες)

Οι πρώτες δηλώσεις του Ναβάρο, μετά από την άφιξη του στην Αθήνα, για λογαριασμό των Πειραιωτών.

Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα του Σαββάτου (30/12) ο Φραν Ναβάρο, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.

Ο 25χρονος Ισπανός επιθετικός αναμένεται να ενταχθεί και επίσημα στους «ερυθρόλευκους», ως δανεικός από τον Πόρτο, μόλις περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος που έρχομαι σε ένα πολύ μεγάλο σύλλογο, δεν είχα κανένα δισταγμό. Σε αυτό συνέβαλε το γεγονός ότι γνωρίζω τον προπονητή, αλλά και τον Πέδρο, είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή την εξέλιξη», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ναβάρο.

Κατέληξε λέγοντας: «Είμαι εντυπωσιασμένος με το πόσο βοηθούν την ομάδα και πόσο την εμψυχώνουν οι οπαδοί, να συνεχίσουν να το κάνουν. Ήρθα για να βοηθήσω, να προσφέρω τα μέγιστα και να βάλω γκολ».

