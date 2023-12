Καιρός

Καιρός: Πρωτοχρονιά με υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρόβλεψη του καιρού για την πρωτοχρονιά. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τα φαινόμενα.

-

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Πρωτοχρονιά. Στο ανατολικό και το νότιο Αιγαίο, το Ιόνιο και την Ήπειρο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 18 και στο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν π παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στο Ιόνιο και την Ηπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 02 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Για την Τρίτη στα δυτικά, την ανατολική νησιωτική χώρα και πιθανώς στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες, με βαθμιαία βελτίωση από το μεσημέρι και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως μέχρι το μεσημέρι. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και θα φτάσει στο στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 18 και στο Αιγαίο τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Άρτεμις Θεριάκη: Θρήνος στην άρση βαρών για τον πρόωρο “χαμό” της

Περιστέρι - Πατροκτόνος: δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Κακοκαιρία στην Αγγλία: Το Eurostar ξεκίνησε τα δρομολόγια