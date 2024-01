Παράξενα

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στη Θεσσαλονίκη: Με Καρρά σπάσανε 20000 φλεγόμενα πιάτα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλο γλέντι σε μαγαζί εστίασης στην Θεσσαλονίκη όπου φορτηγό ξεφόρτωσε 20000 πιάτα και οι θαμώνες τα σπάνε ακούγοντας Βασίλη Καρρά.

-

Παραμονή Πρωτοχρονιάς και αυτή είναι μια μέρα που στην Θεσσαλονίκη σημαίνει ατελείωτο γλέντι από νωρίς το μεσημέρι μέχρι την αλλαγή του χρόνου.

Οι σχάρες άναψαν από νωρίς, η μουσική παίζει δυνατά και ήδη σε πολλά σημεία της πόλης έχει στηθεί γιορτή για να αποχαιρετήσουνε το 2023 και να υποδεχθούνε με όνειρα το 2024.

Στην Νεάπολη δεν το διασκεδάζουν απλά, αλλά του… δίνουν και καταλαβαίνει. Σε γνωστό μαγαζί εστίασης, φορτηγό ξεφόρτωσε 20.000 πιάτα. Με τη μουσική να δίνει το ρυθμό, άρχισε το σπάσιμο των φλεγόμενων πιάτων και η διασκέδαση “χτύπησε” κόκκινο.

Τα τραγούδια του Βασίλη Καρρά ήταν αυτά που πρωταγωνίστησαν στο πανηγύρι που στήθηκε από το πρωί, με τους θαμώνες να τιμούν με τον τρόπο αυτό τον σπουδαίο λαϊκό τραγουδιστή, που από μικρός έζησε στις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης.

Πηγή: thes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία - Περιστέρι: Γιος σκότωσε τον πατέρα του, μπροστά στην μάνα του

Κρήτη: Νεκρός άντρας από ηλεκτρικό τροχό

Πέθανε ο Μαξ: Το “αντίο” της Πυροσβεστικής στον σκύλο - διασώστη