Πρωτοχρονιά στην Αυστραλία: Υποδοχή του 2024 με πυροτεχνήματα (εικόνες)

Με ένα φαντασμαγορικό σόου υποδέχθηκε το Σίδνεϊ το 2024, γιορτάζοντας παράλληλα και τη διάσημη Όπερα.

Οι Νεοζηλανδοί ήταν από τους πρώτους στον κόσμο που γιόρτασαν την έλευση του 2024 με επίδειξη πυροτεχνημάτων στο Όκλαντ που φώτισε τον συννεφιασμένο νυχτερινό ουρανό.

Στην Αυστραλία, το Σίδνεϊ υποδέχθηκε το 2024 με ένα φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημάτων, στο οποίο κυριάρχησαν τα ασημένια και τα χρυσά πυροτεχνήματα που σηματοδοτούσαν την 50η επέτειο της περίφημης Όπερας της πόλης.

