2024 - Λιμάνι Πειραιά: “Ποδαρικό” από το Blue Star Delos (βίντεο)

Το πλοίο “μπήκε” στο λιμάνι, λίγες στιγμές μετά την αλλαγή του έτους.

Ποδαρικό για άλλη μια χρονιά έκανε το Blue Star Delos στο λιμάνι του Πειραιά.

Το πλοίο, μπήκε στο λιμάνι λίγα λεπτά μετά την αλλαγή του χρόνου, υποδεχόμενο το 2024.

Το καράβι είχε αναχωρήσει από την Πάρο, όπου επιβιβάστηκε στο πλοίο και μια παρέα με μουσικά όργανα.

Εκεί τους υποδέχτηκε ο καπετάνιος, έπαιξαν και τραγούδησαν τα Πρωτοχρονιάτικα νησιώτικα κάλαντα, με τον κόσμο να τραγουδά μαζί τους και να δέχεται κεράσματα.

Ευχές Στυλιανίδη σε ναυτικούς και λιμενικούς

Τις ευχές του για τη νέα χρονιά, σε Πλοιάρχους και Πληρώματα που βρίσκονται εν πλω έδωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, επικοινωνώντας μαζί τους τηλεφωνικά, μέσω του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

«Σας ευχαριστώ που για μια ακόμα χρονιά κρατήσατε ψηλά τη σημαία της ελληνικής ναυτοσύνης σε ολόκληρο τον κόσμο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στυλιανίδης και ευχήθηκε καλή χρονιά και ήρεμες θάλασσες σε όλες και όλους.

Ειδικότερα ο κ. Υπουργός επικοινώνησε με τα Δ/Ξ «NICOLAOS» και «DELTA HARMONY» και τα Φ/Γ «MARAN GRACE», «HEROIC», τα οποία βρίσκονται εν πλω στον Ατλαντικό Ωκεανό. Επίσης, με το Δ/Ξ «ASCONA», το οποίο βρίσκεται εν πλω στον Ινδικό ωκεανό και τα Δ/ξ «VIOLANDO» και «PROMITHEAS» τα οποία βρίσκονται εν πλω στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Παράλληλα, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συνομίλησε και με τα πληρώματα του Πλωτού Περιπολικού Σκάφους (ΠΠΛΣ) 900 και τoυ Πλοίου Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΑΘ) 070 του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που πραγματοποιούσαν περιπολία στην Κω και τη Ρόδο αντίστοιχα. «Μας κάνετε να αισθανόμαστε ασφάλεια που φυλάσσετε με υψηλό αίσθημα ευθύνης, αυταπάρνηση και αποφασιστικότητα τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας, αλλά και περηφάνεια για το ήθος και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύετε καθημερινά, διασώζοντας χιλιάδες ανθρώπους. Σας ευχαριστούμε» τόνισε ο κ. Στυλιανίδης. «Εύχομαι το 2024 να φέρει υγεία, ευτυχία και ευημερία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Καλή χρονιά σε όλες και όλους σας».

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννης Παπάς σε μήνυμα του αναφέρει «Με χαρά, ελπίδα και αγάπη, στέλνω τις καλύτερες ευχές μου για ήρεμες θάλασσες, υγεία, τύχη και προκοπή το 2024».





