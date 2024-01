Πολιτική

Πρωτοχρονιά - Μητσοτάκης: η φωτογραφία με την οικογένεια και οι ευχές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός υποδέχθηκε το νέο έτος, μαζί με την οικογένεια του. Οι ευχές για το 2024.

-

Μια φωτογραφιά, παρέα με την οικογένεια του δημοσίευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, υποδεχόμενος έτσι το 2024.

Στην φωτογραφία ο Πρωθυπουργός ποζάρει χαμογελαστός, μποστά από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, μαζί με την σύζυγο του Μαρέβα και τα τρία τους παιδιά, Σοφία, Δάφνη και Κωνσταντίνο.

Στην λεζάντα της ανάρτησης γράφει: "Καλή Χρονιά! Υγεία και δύναμη σε όλες και σε όλους!".

Η δημοσίευση του Πρωθυπουργού:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)





\Ειδήσεις σήμερα:

2024: Οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

Λεμεσός: Νεκρά αδέλφια σε πολύνεκρο τροχαίο μετά την αλλαγή του χρόνου (εικόνες)

Διόδια: Οι νέες τιμές στις Εθνικές Οδούς